День будет полон неожиданностей и приятных встреч

Первый день августа станет лучшей порой для мыслей о будущем, изучении и оценке своих возможностей. Весьма полезно посоветоваться с близкими, которые всегда поддержат ваши начинания и помогут реализовать задуманное.

Овен

Не стоит проявлять упрямство и излишнюю амбициозность: все эти проявления имеют сегодня показной характер. К вечеру не исключен упадок сил от эмоционального и умственного перенапряжения. Отдохните, откажитесь от части из той массы ненужных обязательств, которые вы на себя так часто берете.

Телец

Важно действие, а не ожидание лучших моментов в своей жизни. Проявите больше усилий, чем обычно. Окружающих, несомненно, восхитит ваша целеустремленность. Но помните, что вы работаете в первую очередь на себя.

Близнецы

Не исключено, что ваша помощь потребуется начальству и коллегам по работе. В целом же первый день августа окажется благоприятным. Воспользуйтесь шансом, и пик активности минует уже после обеденного времени. После этого можно будет расслабиться.

Рак

Стоит поладить с окружающими. Не всем по душе ваши резкие высказывания и замечания, пусть даже основанные на незыблемой правоте. Не обижайте близких: кого-то слово может не поранить, но убить. Не портите отношения.

Лев

Многие не любят вашей чрезмерной активности – стоит хотя бы для вида сбавить обороты. Проявляйте внимательность при подсчетах. Звезды советуют вам приложить усилия для того, чтобы укрепить здоровье. Можно уже начинать разгрузочный день и соблюдать диету.

Дева

Устройте организму хорошую встряску. Либо полностью откажитесь от неполезных продуктов на месяц, либо приступайте к интенсивным занятиям спортом. Совмещайте их с водными процедурами.

Весы

Первую половину дня лучше посвятить общению – любого можно убедить в своей правоте и добиться выгодного союзничества. Не исключено, что кому-то поступит выгодное предложение, будь то повышение или сотрудничество на основе партнерства.

Скорпион

Весьма плодотворная дата. Постарайтесь спустить рукава и справиться с тем, над чем вы так долго ломали голову. Поддержите тех, кто оказался в непростой ситуации: добро вернется бумерангом.

Стрелец

Время восстановить давние связи с коллегами и партнерами, обзавестись полезными знакомствами и сбавить внутреннее напряжение. Пусть скучные дела кажутся утомительными, но их решение для вас необходимо.

Козерог

Отличное время для того, чтобы уделить время своей половинке. Одиноким сердцам же звезды предрекают встречу со своей родственной душой. Не упускайте такой шанс, проявите себя с самой лучшей стороны.

Водолей

Не все может складываться удачно. Но последнее что стоит делать – останавливаться перед преградой. Только упорство поможет вам добиться намеченных целей. Не спешите лезть на рожон. Главное – ничего не бояться.

Рыбы

Не самая простая пора. Не исключены споры с семьей. Отстаивайте свою точку зрения. Никому такие дела удовольствия не приносят, но все же неизбежность следует принимать в расчет. Стойте на своем.

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