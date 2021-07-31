Топ-5 самых совместимых в любви пар среди знаков зодиака

Топ-5 самых совместимых в любви пар среди знаков зодиака
Фото: pixabay.com
Астрологи не сомневаются в надежности подобных союзов

Эксперты уверяют, что звезды могут подсказать, с кем лучше строить семью, на основе знака зодиака. Астрологи разработали топ-10 самых наиболее совместимых друг с другом пар.

Телец и Рак

Такой союз, по прогнозам, обречен на успех, поскольку совместимость в паре – 100%. Телец по натуре спокоен и рассудителен, хотя и довольно упрям. Это помогает обуздать вспыльчивость и эмоциональность Рака. Представителям этих астрологических знаков никогда не бывает вместе скучно.

Лев и Стрелец

Эти знаки подходят друг другу на все 100, поскольку у них очень похожие взгляды на жизнь: как и Львы, Стрельцы стараются жить наполную, поэтому они находят взаимопонимание, которое не могут получить от представителей других знаков. 

Козерог и Близнецы

Пара совместима практически идеально. Близнецы обладают удивительной способностью чувствовать Козерога с полуслова. Иногда, когда такие люди встречаются впервые, кажется, будто они знакомы целую вечность. Подобное взаимопонимание будет сохраняться у них всегда, поэтому союз в большинстве случаев может стать успешным. 

Близнецы и Водолей

Обычно, в такой паре партнеры могут с легкостью найти общий язык. Им словно удается читать мысли друг друга, и, несмотря на то, что с годами знают друг друга до мельчайших подробностей, не перестают терять к партнеру интерес. Оба представителя знака склонны много уделять времени на саморазвитие, а обмен знаниями подкрепляет между ними взаимную заинтересованность.

Дева и Телец

В этой паре скандалы – крайняя редкость. Из-за того, что они не любят громких разбирательств и выяснений отношений, обычно у них царит гармония. Больше всего Девы и Тельцы ценят уют, из-за чего стараются приложить массу усилий, чтобы дома царила приятная атмосфера.

Роман ИГНАТОВ

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