Приметы на 1 августа: что нельзя делать в Макринин день

Приметы на 1 августа: что нельзя делать в Макринин день
Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
Крестьяне ждали в этот день богатого урожая, надеясь на дождь

1 августа православные верующие чтят память Макрины Капподокийской. Она, согласно преданию, приходилась сестрой святому Василию Великому. Многие считали ее своей наставницей и духовницей.

Макрина еще с раннего детства была приучена к молитвам и церковным службам. Окружающие всегда испытывали к ней огромное уважение. А после того, как умерла мама, Макрина стала еще строже к себе. Ее просили о молитве во время тяжелых болезней в округе и неурожая. Она служила Богу до самой смерти – Макрины не стало в 380 году.

Традиции в Макринин день

Православные 1 августа просили Макрину о дождях и ливнях для богатого урожая. С этой поры наступали грозы и дожди. Крестьяне считали, что первый день августа рассказывает о том, какой будет предстоящая осенняя пора.

Те, кто занимался рыболовством, старались уйти работать в этот день как можно раньше, чтобы побольше наловить. А еще ходило поверье, что в первый день августа для насекомых заканчивается теплый сезон. Следили за пухом: если он летал, то пора было идти в лес за подосиновиками.

Что нельзя делать в Макринин день

Рыбалка должна была проходить со следующими правилами: нельзя ходить рядом с реками. По поверью, если увидеть в день Макрины то, как женщина просит святых о дожде, то селу будет грозить страшная беда.

Еще одним запретом было закалывание скотины и птицы. Крестьяне верили, что кровь прольется в таком случае не только у животных, но и их семьи и потомства. Под запретом была и продажа коней – православные были уверены, что ослушание грозило болезнью для всего табуна.

Запрещены разборки и драки, а также засолка огурцов и капусты.

Приметы на 1 августа:

  • Падают звезды – к сильному ветру;
  • Нет дождя – сухая погода будет царить еще полтора месяца;
  • Теплый день – долгое бабье лето.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем народных праздников на  на август 2021 года.



Егор МАЛКОВ

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