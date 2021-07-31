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1 августа православные верующие чтят память Макрины Капподокийской. Она, согласно преданию, приходилась сестрой святому Василию Великому. Многие считали ее своей наставницей и духовницей.
Макрина еще с раннего детства была приучена к молитвам и церковным службам. Окружающие всегда испытывали к ней огромное уважение. А после того, как умерла мама, Макрина стала еще строже к себе. Ее просили о молитве во время тяжелых болезней в округе и неурожая. Она служила Богу до самой смерти – Макрины не стало в 380 году.
Традиции в Макринин день
Православные 1 августа просили Макрину о дождях и ливнях для богатого урожая. С этой поры наступали грозы и дожди. Крестьяне считали, что первый день августа рассказывает о том, какой будет предстоящая осенняя пора.
Те, кто занимался рыболовством, старались уйти работать в этот день как можно раньше, чтобы побольше наловить. А еще ходило поверье, что в первый день августа для насекомых заканчивается теплый сезон. Следили за пухом: если он летал, то пора было идти в лес за подосиновиками.
Что нельзя делать в Макринин день
Рыбалка должна была проходить со следующими правилами: нельзя ходить рядом с реками. По поверью, если увидеть в день Макрины то, как женщина просит святых о дожде, то селу будет грозить страшная беда.
Еще одним запретом было закалывание скотины и птицы. Крестьяне верили, что кровь прольется в таком случае не только у животных, но и их семьи и потомства. Под запретом была и продажа коней – православные были уверены, что ослушание грозило болезнью для всего табуна.
Запрещены разборки и драки, а также засолка огурцов и капусты.
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