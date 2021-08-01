Перемены будут зависеть от вашего желания

Павел Глоба сделал прогноз на август, выделив 5 знаков зодиака, которые смогут изменить свою жизнь к лучшему уже совсем скоро. Для этого нужно лишь желание меняться и решительные действия. Представителям указанных звездных домов нужно не бояться, а действовать, чтобы наконец достигнуть своей цели.

Телец

Вам будет казаться, что август – месяц сложный. Тем более, что представители знака могут столкнуться с обманом. Это касается как личных, так и деловых отношений. Также могут дать о себе знать завистники, которые тоже могут потрепать Тельцам нервы. Держите эмоции под контролем и слушайте себя. Тогда вы без проблем отличите ложь от правды и настоящих друзей от фальшивых.

Рак

У Раков будет возможность найти себя. Не бойтесь трудиться, пробовать что-то новое. В августе удача точно на вашей стороне, поэтому даже не сомневайтесь в себе, а просто действуйте. Тем более, что нежелание меняться превратит вас из лидера в отстающего.

Лев

Львам Павел Глоба советует вспомнить о магической силе слова. У представителей знака все получится, но в случае, если они будут говорить о своих желаниях так, будто они уже исполнились. Также постарайтесь привести мысли в порядок, чтобы наконец избавиться от тревоги и стресса. В августе будьте уверены в себе. И тогда все точно получится.

Дева

Сохраняйте спокойствие. Август будет и сложным, и простым одновременно. Могут дать о себе знать проблемы с личной жизни, которые отразятся и на остальных сферах. Правильно расставьте приоритеты. Последний месяц лета все-таки лучше посвятить работе, потому что только в этом случае вы сможете добиться успеха.

Рыбы

Вас ждут глобальные перемены, но пока держите все эмоции при себе, потому что изменения будут настолько кардинальными, что могут испугать ваших близких. Делайте все постепенно и медленно, тогда все завершится благополучно.

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