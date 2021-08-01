Астрологический прогноз на семь дней подскажет, как каждому знаку зодиака начать август на позитивной ноте

Начало августа даст понять, что лето подходит к концу, а значит, пора браться за работу и активную деятельность. Тех, кто не поленится приложить чуть больше усилий, чем требуется обычно, ждет невероятный успех.

Овен

Представителям знака будет полезно отдохнуть перед началом нового сезона. Астрологи советуют Овнам отправиться на природу на несколько дней для восстановления энергии.

Телец

Конец июля выдался для Тельцов непростым. Смена месяца, однако, не изменит ситуацию. Вам остается только действовать, согласно обстоятельствам. Попробуйте медитацию, чтобы справиться с негативными эмоциями.

Близнецы

Близнецы погрязли в работе и не знают, как справиться с суетой вокруг. Звезды рекомендуют Близнецам больше времени проводить с семьей, которая и подскажет, как двигаться дальше.

Рак

Вам на неделе со 2 по 8 августа будет хотеться пойти на риск. Будь то любовная авантюра или попытка заработать денег. Ракам стоит подстраховаться и прислушаться к интуиции, чтобы не прогадать.

Лев

У Львов будет возможность спровоцировать изменения в своей жизни. Не отказывайтесь от неожиданных предложений знакомых, почаще выбирайтесь из дома и обращайте внимание на знаки от Вселенной вокруг.

Дева

Девы оказались на распутье. Представители знака мечутся между работой и личной жизнью. Астрологи советуют на этот раз выбрать чувства, а не деньги. Еще одна возможность встретить вторую половинку появится не скоро.

Весы

Вас на этой неделе затянет рутина. Весам следует обратиться за помощью к старшим – коллегам и родственникам. Только так вы сможете завершить неделю с успехом.

Скорпион

Звезды сейчас расположились в идеальной конфигурации для любовных дел. Скорпионам стоит воспользоваться моментом – позовите любимого человека на свидание, чтобы вдохнуть новую жизнь в отношения.

Стрелец

Стрельцам можно браться на неделе со 2 по 8 августа за самые смелые дела. Удача на вашей стороне – рискуйте и наслаждайтесь результатом.

Козерог

Идеальное время начать ремонт. Козерогам нужно, чтобы открылось второе дыхание, само по себе это не произойдет. Сделайте шаг навстречу неизвестному, и все получится.

Водолей

В начале недели все страхи Водолея исчезнут, и вы сможете, наконец, расслабиться. Вторая половина семидневки ознаменуется счастьем в личной жизни.

Рыбы

Вам стоит взяться за учебу. Рыбам пора заняться саморазвитием – подойдет как самостоятельное изучение чего-то нового, так и с помощью профессионалов. Главное – действуйте.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, жизнь каких знаков зодиака изменится в августе.