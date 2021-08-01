Звезды подскажут, как начать рабочую неделю правильно

Многие 2 августа могут почувствовать упадок сил, поэтому постарайтесь не слишком усердствовать и избегайте спешки. Это может серьезно сказаться на качестве вашей работы. Во второй половине дня найдите время на отдых. Можете провести вечер в компании друзей или побыть наедине с собой.

Овен

Рабочая неделя начнется для Овнов хорошо. У вас наконец появится возможность заняться тем, что вам по-настоящему интересно. Никаких границ, задержек и прочих трудностей. Ловите момент и действуйте.

Телец

Тельцам 2 августа нужно настроиться на позитив, от этого будет зависеть много. Постарайтесь быть мягче и сдержаннее, если не хотите нажить себе врагов. Чрезмерное упрямство и агрессия сегодня точно ни к чему. Прислушивайтесь к тому, что вам говорят окружающие. Это ваш ключ к успеху.

Близнецы

Представители знака могут почувствовать себя слишком подавленными. Всему виной куча дел. Но не торопитесь с головой уходить в работу. 02.08 лучше разбираться с задачами терпеливо и методично. Это позволит Близнецам сберечь свои нервы и качественно выполнить поручения руководства.

Рак

Давление, под которым Раки находились в последнее время, достигнет своего пика 2 августа. Поэтому представителям знака заранее нужно подумать, как они будут отстаивать свои границы. Попросите о помощи близких и коллег, с которыми в хороших отношениях, это позволит закончить с работой быстрее.

Лев

У Львов 2.08 откроются глаза на многие вещи. Плохих новостей будет немного, но представители знака смогут понять, кому стоит доверять, а от кого необходимо держать подальше. Действуйте, сегодня вы вряд ли примете неверное решение.

Дева

Понедельник – идеальный день для того, чтобы наконец заглянуть внутрь себя и понять, чего вы хотите от жизни. Настройтесь на внутренний диалог с самим собой. Это поможет расслабиться и найти силы двигаться дальше.

Весы

Отличный день! Все усилия Весов и их упорный труд будут вознаграждены, поэтому ближе к вечеру возможны денежные поступления. Это поднимет представителям знака настроение, они поймут, что все было не зря. Но не останавливайтесь на достигнутом. Впереди Весов ждет много интересного.

Скорпион



В последнее время Скорпионы чувствовали, что они запутались. Но с 2 августа это изменится. В понедельник представители знака смогут обрести столь необходимую ясность, многие вещи встанут на свои места. Так что выдыхайте и обязательно уделите внимание своему здоровью.

Стрелец



Неожиданные события обязательно выбьют вас из графика сегодня. Не паникуйте. Постарайтесь сохранять спокойствие и найдите минутку, чтобы понять, что происходит. Если вы вооружитесь силой и терпением, то скоро обнаружите, что быстро адаптируетесь к новым обстоятельствам.

Козерог

Прекратите убегать от проблем и не бойтесь брать на себя ответственность. Так вы делаете только хуже. Соберитесь с силами, чтобы принять решение и наконец остановить снежный ком трудностей. Не забывайте, что звезды на вашей стороне, поэтому все завершится благополучно.

Водолей

Звезды советуют Водолеям 2 августа готовиться к изменениям почти во всех сферах жизни. Тем не менее, не теряйте бдительности, потому что вы можете стать безрассудным и совершить ошибки. А это негативно скажется на вашей репутации.

Рыбы

2.08.2021 Рыбы, скорее всего, окажутся под большим давлением. Куча дел, накопившаяся усталость подпортят впечатление от понедельника. Но на помощь придут близкие, которые помогут найти выход из сложной ситуации.

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