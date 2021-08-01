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Православные в этот день почитают пророка Илию. К этому времени наши предки завершали работы в поле и готовились к наступлению осени. Считалось, что гроза в этот день – к лучшему. Молниями пророк уничтожал злых существ.
На Илью-пророка приносили дары к водоемам в виде вкусной еды. На Руси верили, что так можно задобрить святого.
Если в этот день пошел дождь, то нужно умыться его капельками – это к счастью.
1. Под запретом в этот день крики и ругань на окружающих людей. Конфликты и ссоры могут навлечь беду.
2. Стоит воздержаться от спиртных напитков и табака.
3. Нельзя в эту дату рыбачить и готовить блюда из подводных обитателей.
4. На Руси не купались в водоемах.
1. Можно сходить в церковь и попросить святого о детях, семейном благополучии.
2. Наши предки ходили в этот день в лес и собирали лекарственные травы.
3. На Руси устраивали застолья в этот день и угощали гостей мясными блюдами.
На небе выглянуло солнце – жди хороший урожай зерновых.
Много звезд на небе ночью – плодовые деревья порадуют урожаем.
Идет дождь – конец месяца выдастся теплым, а сентябрь – холодным.
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