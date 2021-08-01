Приметы на 2 августа: что нельзя делать в день Ильи-пророка

Приметы на 2 августа: что нельзя делать в день Ильи-пророка
Фото: Moritz Frankenberg/dpa/www.globallookpress.com
Купаться в водоемах опасно - на Руси верили, что человека может утащить к себе русалка

Православные в этот день почитают пророка Илию. К этому времени наши предки завершали работы в поле и готовились к наступлению осени. Считалось, что гроза в этот день – к лучшему. Молниями пророк уничтожал злых существ.

Традиции и обычаи 2 августа

На Илью-пророка приносили дары к водоемам в виде вкусной еды. На Руси верили, что так можно задобрить святого.  

Если в этот день пошел дождь, то нужно умыться его капельками – это к счастью. 

Что нельзя делать 2 августа 

1. Под запретом в этот день крики и ругань на окружающих людей. Конфликты и ссоры могут навлечь беду.

2. Стоит воздержаться от спиртных напитков и табака.

3. Нельзя в эту дату рыбачить и готовить блюда из подводных обитателей.

4. На Руси не купались в водоемах. 

Что можно делать 2 августа

1. Можно сходить в церковь и попросить святого о детях, семейном благополучии.

2. Наши предки ходили в этот день в лес и собирали лекарственные травы.

3. На Руси устраивали застолья в этот день и угощали гостей мясными блюдами. 

Приметы на Илью-пророка

На небе выглянуло солнце – жди хороший урожай зерновых.

Много звезд на небе ночью – плодовые деревья порадуют урожаем. 

Идет дождь – конец месяца выдастся теплым, а сентябрь – холодным. 

Полина ИВАНОВА

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