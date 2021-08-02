Крупные сделки лучше в этот период не заключать

Те, кто увлекается астрологией, прекрасно знают, что положение Луны может оказывать сильное влияние на нашу повседневную жизнь. Например, если спутник Земли "растет", то это отличное время для того, чтобы приумножить любовь и достаток. В полнолуние принято загадывать желания. Есть и приметы, касающиеся убывающей Луны.

В период, когда небесное светило убывает, как правило, проводят ритуалы, которые помогают от чего-то избавиться. Например, от лишнего веса, долгов и прочего. Однако очень важно решать все финансовые вопросы до тех пор, пока светит Солнце. После заката, предупреждают астрологи, даже считать деньги не совсем безопасно.

Не стоит заключать крупные сделки и совершать покупки в это время. Контакты, заключенные в период убывающей Луны, тоже вряд ли будут удачными. Еще одна плохая идея – ремонт. Лучше отложите все глобальные перемены в жизни на более благоприятное время. Высока вероятность, что во всех случаях результат вас разочарует, а многое придется переделывать.

Ритуал на избавление от долгов

Если вас замучили долги и нестабильное финансовое положение, то есть простой ритуал, который поможет вновь обрести благополучие.

Для этого нужно, во-первых, вернуть деньги хотя бы одному человеку. Но до этого следует взять банкноты, желательно крупного номинала, перевязать их лентой золотого или зеленого цвета.

Затем положите стопку около окна, а после произнесите специальное заклинание.

"Как Луна в небе убывает, так и мои долги будут уменьшаться. Финансовая ситуация поправится, будни мои наладятся. Жить мне припеваючи и бедности не знаючи. Благодарствую тебе за это, ночная красавица, и хвала Высшим силам. Аминь".

После этого развяжите ленточку, а часть денег отдайте своему кредитору.

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