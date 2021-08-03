В эту пору женщины отправлялись в лес собирать малину и чернику с ежевикой

4 августа православная церковь чтит святую равноапостольную Марию Магдалину, которую в народе называют Марией Ягодницей. На Руси в эту пору поспевали многие лесные ягоды, поэтому прекрасный пол отправлялся в лес для сбора плодов.

По преданию, Магдалина жила в Израиле. В Новом завете рассказывается о том, как Иисус излечил любящую праздность девушку от нечистой силы, после чего она стала верной последовательницей Христа. Мария также была свидетельницей его мук и воскресения. О чуде она поведала императору Тиверию. Тот не поверил словам святой, заявив, что и куриное яйцо не может стать красным – после этого яйцо, которое было у него в руках, покраснело.

Традиции на Марию Ягодницу

Собранные в лесу ягоды крестьяне расходовали на варенье и компоты, а также пекли пироги. Считалось, что роса, которая выпадает на Ягодницу, смертельна и приносит беды, однако для женщин она полезна и благотворным образом влияет на здоровье. Росу собирали в утреннее время – обязательно в серебряную посуду. Ей было необходимо умыться и обратиться с просьбой к Марии Магдалине одарить небывалой красотой.

Что нельзя делать в день Марии Магдалины

Из-за обилия росы считалось запретным делом заниматься посевом льна в этот день. По поверью, лен окажется лишен всех своих свойств и не пойдет на пошив одежды.

Еще одно суеверие гласило, что вывод домашнего скота на пастбище может пасть намертво – от той же росы. Если же в этот день шел ливень, то скотину на поле не выводили, опасаясь удара молнии. Запрещались сквернословия и семейные разборки.

Приметы на 4 августа

Сильная роса – серый и косой лен;

Пошла гроза – к богатому сену;

Гремит гром – к сильному ливню.

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