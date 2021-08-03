Приметы на 4 августа: что нельзя делать в день Марии Ягодницы

Приметы на 4 августа: что нельзя делать в день Марии Ягодницы
Фото: Gennadii Usoev /Russian Look/ www.globallookpress.com
В эту пору женщины отправлялись в лес собирать малину и чернику с ежевикой

4 августа православная церковь чтит святую равноапостольную Марию Магдалину, которую в народе называют Марией Ягодницей. На Руси в эту пору поспевали многие лесные ягоды, поэтому прекрасный пол отправлялся в лес для сбора плодов.

По преданию, Магдалина жила в Израиле. В Новом завете рассказывается о том, как Иисус излечил любящую праздность девушку от нечистой силы, после чего она стала верной последовательницей Христа. Мария также была свидетельницей его мук и воскресения. О чуде она поведала императору Тиверию. Тот не поверил словам святой, заявив, что и куриное яйцо не может стать красным – после этого яйцо, которое было у него в руках, покраснело.

Традиции на Марию Ягодницу

Собранные в лесу ягоды крестьяне расходовали на варенье и компоты, а также пекли пироги. Считалось, что роса, которая выпадает на Ягодницу, смертельна и приносит беды, однако для женщин она полезна и благотворным образом влияет на здоровье. Росу собирали в утреннее время – обязательно в серебряную посуду. Ей было необходимо умыться и обратиться с просьбой к Марии Магдалине одарить небывалой красотой.

Что нельзя делать в день Марии Магдалины

Из-за обилия росы считалось запретным делом заниматься посевом льна в этот день. По поверью, лен окажется лишен всех своих свойств и не пойдет на пошив одежды.

Еще одно суеверие гласило, что вывод домашнего скота на пастбище может пасть намертво – от той же росы. Если же в этот день шел ливень, то скотину на поле не выводили, опасаясь удара молнии. Запрещались сквернословия и семейные разборки.

Приметы на 4 августа

  • Сильная роса – серый и косой лен;
  • Пошла гроза – к богатому сену;
  • Гремит гром – к сильному ливню.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем народных праздников на  на август 2021 года.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Грузинские политики обратились за помощью к Путину

Активисты республики утверждают, что власти разваливают страну, следуя указаниям США

Китайцы восхитились российскими синхронистками после скандала на ОИ

Социальные сети взорвались после триумфального выступления спортсменок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей