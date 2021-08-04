Некоторые столкнутся с завистью и предательством

Каждый месяц таит в себе определенные сложности. Астрологи рассказали, каким представителям зодиакального круга в августе повезет меньше всего.

Львы

Последний месяц лета – неудачный период для Львов. Рожденные под этим знаком зодиака рискуют столкнуться с завистью и предательством со стороны окружающих. Велика вероятность того, что вы разочаруетесь в близких или друзьях.

Стрельцы

Звезды предупреждают – август готовит для Стрельцов большие потрясения. Вполне возможно, что кто-то из тех, кому вы доверяли, не оправдает ваших надежд. Необходимо быть особенно осторожными, ведь возрастает риск попасться на крючок мошенников и остаться без денег.

Овны

В августе Овнам лучше отказаться от любых длительных поездок. По словам астрологов, за пределами родного дома вас поджидают разочарования. На пути появятся завистники, которые сделают все возможное, чтобы выбить вас из колеи. Не стоит верить распускаемым чужими людьми сплетням.

Козероги

Конец августа – неблагоприятное время для Козерогов. В этот период вы рискуете попасть в долговую яму. Будьте аккуратны – кто-то из коллег хочет подставить вас перед начальством или ввести в заблуждение.

Скорпионы

В последние дни августа Скорпионы столкнутся с завистью окружающих. Каждое ваше действие будет подвергаться критике. К сожалению, в этот непростой период даже самые близкие вряд ли протянут руку помощи.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как подобрать одежду по знаку зодиака на август, чтобы привлечь к себе удачу.