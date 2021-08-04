Гороскоп на 5 августа 2021 года

Гороскоп на 5 августа 2021 года
Фото: pixabay.com
Звезды подскажут, как избежать неприятностей

День обещает быть напряженным. Многие представители знаков зодиака будут принимать все близко к сердцу и переживать из-за мелочей. По этой причине принять правильные решения будет достаточно сложно.

Овен

В четверг Овнам будет сложно сохранять спокойствие. Даже незначительные события смогут выбить вас из колеи. Постарайтесь взять себя в руки и выполнить обещания, данные родным или друзьям.

Телец

Первая половина 05.08. больше подходит для дружеских встреч. Решение важных вопросов Тельцам лучше отложить на другое время. У вас появится возможность успешно завершить бытовые дела и взяться за новый вид деятельности.

Близнецы

Звезды предупреждают – Близнецов ждет напряженный день. Возможно возникновение непредвиденных обстоятельств, из-за чего придется менять планы. Однако если вы подстроитесь под новые условия, то достигнете успеха. И не бойтесь экспериментировать.

Рак

5 августа в голову Раков придет большое количество интересных идей. Воспользовавшись ранее полученными знаниями, вы сможете реализовать задуманное. Общение с близкими сегодня будет складываться отлично.

Лев

В этот день у Львов появится желание воплотить в жизнь самые смелые планы. Не стоит откладывать их на потом – приступайте к делу прямо сейчас! Окружающие с удовольствием помогут вам достичь цели.

Дева

В четверг Девы окажутся в центре внимания. Вы будете с легкостью находить общий язык с окружающими. Возможны знакомства, которые перерастут в тесное деловое сотрудничество или крепкую дружбу. 

Весы

Сегодня Весам не удастся быстро достигнуть поставленных целей. На вашем пути будут встречаться преграды, борьба с которыми отнимет достаточно много времени. Не стоит перегружать себя работой. Будет намного лучше, если вы найдете время для отдыха.

Скорпион

В этот день Скорпионам следует надеяться только на себя. Вам придется решать сложные задачи, а также исправлять чужие ошибки. Проявив настойчивость и усердие, вы добьетесь больших успехов.

Стрелец

05.08.21 Стрельцам стоит быть особенно внимательными. Некоторые детали, которые на первый взгляд кажутся незначительными, на самом деле являются ключом к разгадке. Не упустите возможность научиться чему-то новому.

Козерог

День подходит для решения рабочих вопросов. Смело отправляйтесь на переговоры и предлагайте начальству новые идеи. В этот день вас обязательно услышат. Будьте разборчивы при поиске единомышленников – некоторые выдают себя не за тех, кем являются.

Водолей

Водолеи добьются успеха в том случае, если научатся держать эмоции под контролем. В первой половине дня возрастает вероятность того, что вы будете остро реагировать даже на мелочи. Ближе к вечеру напряжение спадет, и ваше настроение значительно улучшится.

Рыбы

В четверг Рыбам желательно не пренебрегать советами знающих людей. Новая информация может оказаться очень полезной. Во второй половине дня не исключены приятные встречи и новые знакомства. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие знаки зодиака ждут неприятности в августе. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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