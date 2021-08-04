Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Каким будет курс рубля к концу лета: прогноз эксперта
Церковь чтит 5 августа святых Феофила и Трофима, а также 13 мучеников. Их жестоко истязали за веру в Христа и убили приимператоре Диоклетиане.
На Руси в этот день не отдыхали, а активно работали в поле. Именно из-за большого количества дел 5 августа принято называть днем Трофима Бессоника.
Впрочем, работы прекращались ненадолго в полдень, чтобы не получить солнечный удар.
Девушки в эту дату собирали калину и малину, символизирующие любовь, и пекли пироги. Из калины также готовили лекарства.
1. В этот день нельзя срывать ветки калины – это к бедам. А также есть ягоду в сыром виде.
2. Одиноким мужчинам не стоит ходить в лес.
3. Опасно в этот день лениться. Если не работать, то можно многого лишиться.
4. Нельзя проявлять жадность, грустить и ругаться.
1. Девушки на Руси старались умываться водой с калиной – тогда их ждало счастье.
2. В этот день можно смело начинать новые дела.
3. Хорошо играть свадьбу 5 августа.
4. Также можно позвать гостей и накрыть пышный стол – обязательно с ягодным пирогом. Считалось, что так жизнь хозяев станет лучше.
Осадки в этот день – к хорошему урожаю.
Утром накрыл туман – будет много грибов.
Филин издает громкие звуки – к холодам.
Ранее "Утро.ру" делилось церковными праздниками на август 2021 года.
Противники проекта пытаются добиться срыва строительства
Обе державы выступают гарантами регионального мира и стабильности, считают журналисты