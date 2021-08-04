Приметы на 5 августа: что нельзя делать в день Трофима Бессоника

Приметы на 5 августа: что нельзя делать в день Трофима Бессоника
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В эту дату запрещается лениться

Церковь чтит 5 августа святых Феофила и Трофима, а также 13 мучеников. Их жестоко истязали за веру в Христа и убили приимператоре Диоклетиане. 

Традиции и обычаи 

На Руси в этот день не отдыхали, а активно работали в поле. Именно из-за большого количества дел 5 августа принято называть днем Трофима Бессоника. 

Впрочем, работы прекращались ненадолго в полдень, чтобы не получить солнечный удар. 

Девушки в эту дату собирали калину и малину, символизирующие любовь, и пекли пироги. Из калины также готовили лекарства. 

Что нельзя делать 5 августа

1. В этот день нельзя срывать ветки калины – это к бедам. А также есть ягоду в сыром виде. 

2. Одиноким мужчинам не стоит ходить в лес. 

3. Опасно в этот день лениться. Если не работать, то можно многого лишиться. 

4. Нельзя проявлять жадность, грустить и ругаться. 

Что можно делать на Трофима Бессоника 

1. Девушки на Руси старались умываться водой с калиной – тогда их ждало счастье.

2. В этот день можно смело начинать новые дела. 

3. Хорошо играть свадьбу 5 августа.

4. Также можно позвать гостей и накрыть пышный стол – обязательно с ягодным пирогом. Считалось, что так жизнь хозяев станет лучше.

Приметы и суеверия на 5 августа

Осадки в этот день – к хорошему урожаю. 

Утром накрыл туман – будет много грибов.

Филин издает громкие звуки – к холодам. 

Ранее "Утро.ру" делилось церковными праздниками на август 2021 года. 

Полина ИВАНОВА

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