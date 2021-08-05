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В этот день православные чтят память преподобных Бориса и Глеба – сыновей киевского великого князя Владимира Святославича. Святых убил их старший брат, Святополк, желающий избавиться от конкурентов на престол.
В итоге братья стали первыми русскими святыми. Считается, что их мощи обладают чудодейственными свойствами.
В день Бориса и Глеба крестьяне старались отказаться от работ в поле. Считалось, что тот, кто ослушается, может погибнуть из-за удара молнии.
С этого дня нельзя было ходить босиком по утренней росе. Наши предки верили, что капли жидкости могут негативно повлиять на людей и животных. Поэтому было принято выходить на улицу спозаранку и отряхивать ветви растений.
Хозяйки готовили настойки на основе трав и ягод, которые потом давали скоту. Специальный раствор избавлял животных от болезней и укрощал буйный нрав некоторых из них.
В пятницу нежелательно браться за тяжелую работу. В противном случае можно навлечь на себя неприятности.
В этот день не стоит отправляться в дальнюю поездку. Велик риск попасть на удочку мошенников.
6 августа представительницам прекрасного пола лучше не пользоваться старой расческой. В народе верили, что таким образом можно привлечь к себе заболевания волос.
Кукушка летает низко над землей – быть дождю.
С самого утра слышно жужжание мух – день будет погожим.
Ветер дует с юга – к плохой погоде.
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