Приметы на 6 августа: что нельзя делать в день Бориса и Глеба

Приметы на 6 августа: что нельзя делать в день Бориса и Глеба
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В пятницу нежелательно выполнять тяжелую работу

В этот день православные чтят память преподобных Бориса и Глеба – сыновей киевского великого князя Владимира Святославича. Святых убил их старший брат, Святополк, желающий избавиться от конкурентов на престол.

В итоге братья стали первыми русскими святыми. Считается, что их мощи обладают чудодейственными свойствами.

Традиции и обычаи в день Бориса и Глеба 

В день Бориса и Глеба крестьяне старались отказаться от работ в поле. Считалось, что тот, кто ослушается, может погибнуть из-за удара молнии.

С этого дня нельзя было ходить босиком по утренней росе. Наши предки верили, что капли жидкости могут негативно повлиять на людей и животных. Поэтому было принято выходить на улицу спозаранку и отряхивать ветви растений.

Хозяйки готовили настойки на основе трав и ягод, которые потом давали скоту. Специальный раствор избавлял животных от болезней и укрощал буйный нрав некоторых из них.

Что нельзя делать 6 августа

В пятницу нежелательно браться за тяжелую работу. В противном случае можно навлечь на себя неприятности.

В этот день не стоит отправляться в дальнюю поездку. Велик риск попасть на удочку мошенников.

6 августа представительницам прекрасного пола лучше не пользоваться старой расческой. В народе верили, что таким образом можно привлечь к себе заболевания волос.

Приметы и суеверия на 6 августа

Кукушка летает низко над землей – быть дождю.

С самого утра слышно жужжание мух – день будет погожим.

Ветер дует с юга – к плохой погоде.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие знаки зодиака столкнутся с неприятностями в августе. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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