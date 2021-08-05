Гороскоп на 6 августа 2021 года

Гороскоп на 6 августа 2021 года
Фото: Rodolfo Buhrer/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Звезды помогут избежать неприятностей в последний рабочий день недели

Эта пятница – настоящий шанс для того, чтобы попытаться решить насущные проблемы и изменить жизнь в лучшую сторону. Однако не стоит уповать лишь на звезды – успех, в первую очередь, зависит от вас.

Овен

Если день пойдет не по намеченному плану, то Овнам не стоит лишний раз переживать. Оцените нестандартность ситуации, проявите смекалку – получится куда лучше, чем вы ожидали.

Телец

Утро начнется именно так, как вы того и желали. Однако при совершении провокационных действий со стороны окружающих не сокрушайтесь. Тельцам не стоит 6 августа вестись у них на поводу, сохраняйте самообладание.

Близнецы

Звезды напоминают Близнецам, что раскрывать чужие секреты – довольно низкое дело, особенно если вам их вверили. Пострадаете от этого только вы. Ни с кем не проявляйте в этот день откровенности.

Рак

Ракам 06.08.2021 придется изрядно попотеть, чтобы сделать все дела вовремя. Составьте четкий и ясный план, чтобы избежать внештатных ситуаций и неприятных форс-мажоров.

Лев

Если вы узнаете что-то очень важное, не торопитесь прилагать усилия и скоропалительно делать выводы. Решать, как поступить с информацией, конечно, исключительно вам. Но не стоит сжигать мосты раньше времени, предупреждают Львов астрологи. 

Девы

Чувствуете небывалую уверенность, достаток знаний, сил и интеллекта? Звезды считают, что этим явно стоит воспользоваться – 06.08. судьба благоволит Девам, не упускайте свой шанс.

Весы

Не стоит отказываться от заманчивых и выгодных предложений – вы сами четко понимаете, есть ли у человека задние мысли. Но Весам не нужно бросаться сломя голову – хорошо взвесьте все последствия.

Скорпион

В эту пору уже можно позволить себе немного расслабиться после тяжелых рабочих будней. После захода солнца Скорпионы могут отправиться отдохнуть с друзьями. Вы это вполне заслужили.

Стрелец

Кто-то пытается склонить вас к сомнительного рода делам и аферам? Это явно не ваша история. Стрельцы, просто продолжайте качественно выполнять свою работу, и все будет лучше некуда.

Козерог

Исход событий от вас мало зависим, поэтому не стоит совершать лишние телодвижения и суетиться. Козерогам 6 августа лишь необходимо хорошо справляться с отведенными профессиональными обязанностями.

Водолей

Положитесь на тех, кто давно вас знает и понимает, что от вас можно ожидать. Ведь на этот раз причиной провала Водолея на пути к успеху станет только недопонимание.

Рыба

Придется проделать пешком довольно долгий маршрут. Однако Рыбам это полезно для здоровья, говорят звезды.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на неделю со 2 по 8 августа

Егор МАЛКОВ

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