Настоящая Сатана в юбке: топ-3 самых агрессивных знака зодиака среди женщин

Представительницы трех звездных домов отличаются особенно буйным нравом

Как уверяют астрологи, знак зодиака, под которым вы рождены, может влиять на некоторые черты характера. Представительниц некоторых знаков зодиака звезды наградили взрывным характером. Непросто приходится не только девушкам, но и окружающим, которые порой не знают, как реагировать на неожиданные приступы агрессии в свой адрес.

Овен

Многие знают, что представительницы этого знака – те еще упрямицы. Но иногда это играет против них. Порой девушки-Овны так хотят достичь поставленных целей, что не видят перед собой никаких препятствий, отказываются слушать любые аргументы, а в случае неудачи быстро выходят из себя. Да, отходят представительницы огненного знака тоже быстро, но извинений от них можно не ждать.

Скорпион

Девушки-Скорпионы знают себе цену. Они сообразительны, не обделены умом и в целом стараются держать свои эмоции под контролем. Но если вы сильно насолили представительнице этого знака, то пощады не ждите. Ответ будет изощренным и неожиданным. Дело в том, что Скорпионы могут долго помнить обиду и вынашивать план мести годами. При этом они останутся невозмутимыми снаружи. И все просьбы о прощении девушки этого знака тоже, скорее всего, проигнорируют. Так что будьте аккуратнее.

Стрелец

В случае со Стрельцами немного проще. Представительницы огня стараются быть доброжелательными, умеют держать себя в руках и избегают конфликтов. Но в случае, если вы серьезно задели девушку-Стрельца, то придется непросто. Тем более, что они как и Скорпионы выждут некоторое время, а после ударят в тот момент, когда вы этого совсем не ожидаете.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, для каких знаков зодиака в августе наступит черная полоса.