Звезды подскажут, как провести выходные

Долгожданный выходной день будет полон ярких событий. Вы можете отдохнуть со всей душой, как и планировали. Используйте это время для того, чтобы набраться сил и расслабиться. Вам это еще понадобится, так как предстоящая неделя будет непростой.

Овен

Выходной день может оказаться поворотным. Не сдерживайте своих эмоциональных порывов – ваше вдохновение непременно облечет все стремления в форму. Не бойтесь высказывать свои мысли.

Телец

Будьте осторожны со своими мыслями. Если все тайное будет вырываться наружу, то задуманные планы будут пущены на ветер. Звезды рекомендуют не выпускать их из головы.

Близнецы

Стоит обойтись в субботу без откровений – не делиться своими идеями или выношенными планами, признаваться в чувствах. Добром это вряд ли обернется.

Раки

Отличный выходной день и не менее прекрасный вечер. Однако кто-то ждет от вас откровений и признаний. Не таите чувств.

Лев

Проявляйте небывалую осторожность. Опасность, как это всегда и бывает, может быть неожиданной. От вас потребуется своевременная реакция. Сохраняйте спокойствие, и вы выйдете сухим из воды.

Дева

Не исключено, что ситуация потребует от вас проявить находчивость и смекалку, чтобы убедить кого-то или склонить в свою сторону. Приведенные вами аргументы и станут главным фактором. Не скупитесь на эмоции и искренность.

Весы

Не бойтесь смотреть правде в лицо. Это для вашего же блага. Стоит сохранять объективность и трезвый взгляд на вещи. Проведите время рядом с близкими, они хорошо вас знают.

Скорпион

Не бросайтесь за первой же выгодой при поступлении заманчивого предложения. Не все так чисты, какими кажутся. Остерегайтесь возможного обмана, просто отойдите в сторону.

Стрелец

Неслыханная несправедливость? Обопритесь на свою интуицию. Если она подсказывает вам, что ситуация не требует вашего участия. просто пройдите мимо и не ввязывайтесь в сомнительные дела.

Козерог

Не исключено, что вы пойдете на поводу у личной прихоти и приобретете ненужную, но дорогостоящую вещь. Финансы важны, и вернуть их будет затруднительно. Проявите сдержанность.

Водолей

Признание может спровоцировать риск проигрыша. Искренность сегодня грозит вам неприятными последствиями – враги есть враги, а не друзья.

Рыбы

Проведите выходной день с близкими друзьями. Отвлекитесь на какое-то время для того, чтобы отпустить тяжелые мысли в голове.

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