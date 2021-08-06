В субботу нежелательно сидеть без дела

7 августа православные чествуют святую Анну – мать Богородицы и бабушку Иисуса Христа. Вместе с мужем Иоакимом она жила в Назарете Галилейском.

Долгое время супруги не могли завести ребенка. Однажды Иоакиму во время пребывания в пустыне явился ангел и объявил, что в скором времени в семье произойдет пополнение. Святой поспешил вернуться к жене. В итоге Анна чудесным образом забеременела. У пары родилась дочь, которую назвали Марией.

Праведную считают покровительницей всех представительниц прекрасного пола.

Традиции и обычаи в день Анны Зимоуказательницы

По погоде, установившейся в этот день, крестьяне определяли, какой зимы стоит ждать. За окном стоит прохладная и сырая погода – зима выдастся морозной. Если светит солнце и тепло – декабрь, январь и февраль будут умеренно холодными.

Считалось, что с 7 августа начинаются первые заморозки. Наши предки верили – похолодание приходит в виде злого духа Хвороста. Его козни на Анну считались самыми опасными.

Что нельзя делать 7 августа

В этот день нельзя употреблять нецензурную лексику. В противном случае кого-то из родных сразит недуг.

Не стоит 7 августа сидеть без дела. Лень может навлечь на человека беды.

Также в день Анны Зимоуказательницы нежелательно выяснять отношения с близкими и шумно проводить время.

Приметы и суеверия на 7 августа

Муравьи строят большие муравейники – зима будет ранней и морозной.

На ветвях дуба много желудей – ждите теплую зиму.

На окнах образовался иней – холода придут в октябре.

Замерзшие капли луговой росы указывают на аномально холодную зиму.

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