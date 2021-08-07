Гороскоп на 8 августа 2021 года

Гороскоп на 8 августа 2021 года
Фото: pixabay.com
Звезды подскажут, как добиться успеха в делах

День обещает быть достаточно напряженным. Особенно непросто будет тем представителям зодиакального круга, кто часто выдает желаемое за действительное. Велик риск попасть на деньги или разочароваться в ком-то из близких.

Овен

День отлично подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Но не стоит забывать о старых задачах. Вполне возможно, что Овны будут вынуждены вернуться к решению каких-то проблемных ситуаций. Однако не переживайте – после обеда у вас появится шанс хорошо отдохнуть.

Телец

8 августа Тельцам важно проявить настойчивость и целеустремленность. Только в таком случае вы сможете добиться успеха. В этот день вряд ли получится достичь поставленных целей за короткий промежуток времени. К счастью, свою поддержку вам окажут родные и друзья.

Близнецы

День обещает быть благоприятным для Близнецов. Вы выполните большое количество задач, при этом сильно не спеша и не нервничая. Сегодня удастся почувствовать на себе положительное влияние звезд. Не упустите шанс разобраться с важными делами.

Рак

Первая половина дня вряд ли сложится хорошо. В этот период Раки будут принимать все близко к сердцу и расстраиваться из-за мелочей. Ближе к вечеру влияние позитивных тенденций усилится, и от накопившегося напряжения не останется и следа.

Лев

08.08.21 Львам будет особенно сложно держать эмоции под контролем. Даже самое незначительное обстоятельство может вывести вас из душевного равновесия. Отложите серьезные дела на более благоприятное время и постарайтесь расслабиться.

Дева

В воскресенье у Дев появится шанс проявить себя в обществе. Вы сможете показать свои лучшие стороны и благодаря этому найти новых друзей. Не исключены неожиданные предложения. Важно тщательно проанализировать ситуацию, а только потом действовать.

Весы

Этот день не подходит для проведения деловых переговоров. Звезды предупреждают – кто-то будет специально провоцировать Весов. Постарайтесь не обращать на это внимание, иначе попадете в ловушку.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионам будет непросто концентрироваться на сложных делах. Лучше возьмитесь за рутинную работу, и тогда сможете добиться успеха. Возможны приятные встречи с давними знакомыми, а также денежные поступления. 

Стрелец

Воскресенье принесет Стрельцам долгожданное вдохновение. Вы проанализируете свои сильные и слабые стороны, после чего поймете – в каком направлении стоит двигаться. На вашем пути встретятся люди, которые с удовольствием протянут руку помощи.

Козерог

До обеда Козерогам можно смело браться за сложные дела. В этот период удача будет на вашей стороне. Сегодня вы легко найдете общий язык с окружающими. Не исключены новые знакомства и встречи с интересными людьми.

Водолей

Первая половина дня – неподходящее время для решения серьезных вопросов. Водолеям будет непросто сконцентрироваться на работе. Позвольте себе отдохнуть – проведите время в кругу близких или займитесь чем-то приятным для себя.  

Рыбы

Рыбы рискуют ввязаться в какой-то конфликт. Постарайтесь контролировать свои эмоции – это поможет избежать многих неприятностей. Лучше возьмитесь за что-то новое. Смена видов деятельности пойдет вам на пользу. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие представители знаков зодиака среди женщин считаются самыми агрессивными. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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