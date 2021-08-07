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8 августа православные вспоминают Ермолая Никомедийского – священномученика, который пострадал за свою веру.
Ермолая поймали в 305 году вместе с Ермиппом и Ермократом. За то, что святые проповедовали христианство, они были обезглавлены.
Считалось, что 8 августа травы вбирают в себя разнообразные целебные свойства. После полудня знахари шли за растениями, которые впоследствии использовали при приготовлении лекарственных препаратов.
Как правило, на Ермолая устанавливалась хорошая погода. Крестьяне брали весь необходимый инвентарь и отправлялись в поле. Также было принято работать в огороде.
Женщины занимались заготовками из яблок. Чаще всего хозяйки варили компоты и делали варенье.
Представительницам прекрасного пола в воскресенье следует отказаться от шитья или вязания. На Руси верили – девушку, которая взяла в руки иголку в этот день, ждет несчастливый брак.
Нельзя в Ермолаев день передавать из рук в руки рабочие инструменты. Велик риск навлечь на себя неудачи и болезни. Если кто-то попросил у вас изделие, то положите этот предмет на пол или на землю.
8 августа нежелательно сквернословить. Считалось, что грубые выражения как магнитом притягивают беды и разочарования.
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