Приметы на 9 августа: что нельзя делать в день Пантелеймона Целителя

Приметы на 9 августа: что нельзя делать в день Пантелеймона Целителя
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
В эту пору крестьяне работали в поле и заготавливали травы

Православные крестьяне по традиции чтут 9 августа великомученика Пантелеймона Целителя, который когда-то был язычником и принял крещение.

По преданию, святой жил в Никомидии и происходил из знатного и обеспеченного семейства. Пантелеймон учился в школе по настоянию главы семьи в языческой школе. Овладев врачебным делом, он стал лечить всех желающих, не беря с них средств. Однажды, услышав проповедь святого Ермолая, Пантелеймон решил принять христианство, чем разгневал Максимилиана. Император приказал тому опровергнуть эту новость, однако он отказался, из-за чего был подвергнут пыткам, от которых скончался.

Традиции и обычаи в день Пантелеймона Целителя

Традиционно крестьяне, опасаясь в эту пору непогоды из-за гроз и молний, старались уделять внимание сбору целебных трав, не забывая о поле и огороде. В эту пору уже созревала капуста – первый же кочан шел на пироги. 

По поверью, на Пантелеймона капуста исцеляет от болезней и дарует крепкое здоровье. Крестьяне в этот день в любое блюдо старались добавить капусту для начинки, привлекая прохожих к себе в гости. Женщины же угощали соседей пирогами и раздавали неимущим еду.

Занимались сбором трав в лесах и полях – в одиночестве и безмолвии. Заготовка собранных плодов велась лишь в теплую и сухую погоду.

Что нельзя делать на Пантелеймона Целителя

Запрещалось проходить мимо неимущих – Пантелеймон всегда оказывал помощь нуждающимся, что завещал остальным. Беднякам помогали едой, больным – лекарствами. В этот день старались уделять время готовке и блинам с пирогами, на которые зазывали родных и близких.

Приметы на 9 августа

  • Низко летают насекомые – к теплой погоде;
  • Куры у сена – к дождям;
  • Хорошо клюет рыба – к непогоде.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем церковных праздников на август 2021 года.

Егор МАЛКОВ

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