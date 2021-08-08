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Православные крестьяне по традиции чтут 9 августа великомученика Пантелеймона Целителя, который когда-то был язычником и принял крещение.
По преданию, святой жил в Никомидии и происходил из знатного и обеспеченного семейства. Пантелеймон учился в школе по настоянию главы семьи в языческой школе. Овладев врачебным делом, он стал лечить всех желающих, не беря с них средств. Однажды, услышав проповедь святого Ермолая, Пантелеймон решил принять христианство, чем разгневал Максимилиана. Император приказал тому опровергнуть эту новость, однако он отказался, из-за чего был подвергнут пыткам, от которых скончался.
Традиционно крестьяне, опасаясь в эту пору непогоды из-за гроз и молний, старались уделять внимание сбору целебных трав, не забывая о поле и огороде. В эту пору уже созревала капуста – первый же кочан шел на пироги.
По поверью, на Пантелеймона капуста исцеляет от болезней и дарует крепкое здоровье. Крестьяне в этот день в любое блюдо старались добавить капусту для начинки, привлекая прохожих к себе в гости. Женщины же угощали соседей пирогами и раздавали неимущим еду.
Занимались сбором трав в лесах и полях – в одиночестве и безмолвии. Заготовка собранных плодов велась лишь в теплую и сухую погоду.
Запрещалось проходить мимо неимущих – Пантелеймон всегда оказывал помощь нуждающимся, что завещал остальным. Беднякам помогали едой, больным – лекарствами. В этот день старались уделять время готовке и блинам с пирогами, на которые зазывали родных и близких.
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