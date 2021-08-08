Астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Луна в понедельник окажется в знаке Льва. День будет полон событий и впечатлений. Удастся переделать все дела и даже чуть больше. Самых активных ждет приятное вознаграждение во второй половине 9 августа.

Овен

Займитесь спортом. Овнам сейчас крайне необходим дополнительный источник энергии. Поэтому пора посвятить свое время здоровью – через физическую нагрузку удастся открыть второе дыхание для незавершенных дел.

Телец

День для Тельцов предстоит трудный. Вас будут напрягать на работе и постоянно отвлекать. Не исключены конфликты с коллегами. Старайтесь держать эмоции под контролем. Лучшее, что вы можете сейчас сделать – не вмешиваться в ход событий.

Близнецы

09.08.2021 идеально подходит, чтобы разобраться со своей личной жизнью, которая в последнее время перестала вас радовать. Близнецам пора сделать серьезный шаг – берите ответственность за свое счастье в свои руки.

Рак

Астрологи советуют Ракам в этот понедельник сдержать свое слово. Выполните старое обещание, отдайте долги или позвоните родителям. Сделайте то, что давно откладывали.

Лев

Львов в этот день потянет на развлечения и отдых. Не отказывайте себе ни в чем, если это возможно. Вечером отправляйтесь с друзьями в ресторан, общение и вкусная еда – именно то, что вам сейчас нужно.

Дева

Вы долго откладывали приятие важного решения. Звезды предупреждают Дев, что дальше тянуть нельзя. Прислушайтесь к своей интуиции и действуйте, иначе потеряете возможность выбора.

Весы

9 августа Весам можно браться за серьезные проекты, заключать сделки, менять работу. Сейчас удача на вашей стороне. Не бойтесь тратить и совершать крупные покупки. Каждое ваше действие принесет вам двойной успех.

Скорпион

Займитесь обучением. Скорпионам нужно больше времени уделять своему саморазвитию. Вскоре появится шанс круто изменить жизнь, но для этого нужно хорошенько подготовиться.

Стрелец

Попридержите эмоции. Стрельцам 09.08. нужно быть осторожными в проявлении чувств и мыслей. Вас могут не так понять. Не сплетничайте в малознакомой компании, не говорите что-то личное, чтобы уберечь себя от неприятностей.

Козерог

Для вас настало время переосмысления. Астрологи рекомендуют Козерогам задуматься, чего им не хватает для достижения цели. Будьте честны перед собой – только так станет понятно, как двигаться дальше.

Водолей

Отбросьте тревожные мысли. Водолеям нужно принять то, что не все зависит от вас. Плывите по течению и не тратьте энергию на негативные мысли и окружающих.

Рыбы

Уделите время семье. Рыбы в последнее время были сами по себе. Настал момент обратить внимание на тех, кто нуждается в вашей поддержке. Не отказывайте любимым в добром слове.

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