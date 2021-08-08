Астрологический прогноз на семь дней для всех знаков зодиака

Неделя обещает быть жаркой, несмотря на довольно хмурую погоду. Страсти, интриги, ссоры, скандалы – вот, что ждет нас в эти семь дней. Увернуться от шквала эмоций удастся лишь немногим. Постарайтесь не воспринимать все близко к сердцу и дайте право людям на свой выбор.

Овен

Вам всю неделю придется доказывать окружающим, что вы правы. Близкие и родные не будут вас слушать, но отчаиваться нельзя. Наберитесь терпения – вскоре станет ясно, что вы не заблуждались.

Телец

Астрологи рекомендуют с осторожностью относиться к финансам. Экономьте там, где возможно. Откладывайте то, что можно не тратить. Вскоре, вам потребуются эти средства на серьезные траты.

Близнецы

Постарайтесь найти время для себя. Ваше терпение на исходе, чтобы не взорваться и не устроить скандал родным, Близнецам важно провести какое-то время в одиночестве. Астрологи предупреждают, что вы будете испытывать чувство вины, но кто позаботиться о вас так хорошо, кроме вас самих?

Рак

Настало время поговорить с начальством о вашей работе. Раки правы, если чувствуют, что вас недооценивают или задвигают на второй плане. Сейчас можно просить прибавку к зарплате или повышения по службе.

Лев

На неделе с 9 по 15 августа ко Львам постучится прошлое. Бывший друг, возлюбленный, начальник – кто-то захочет восстановить отношения с вами. Если не готовы по-настоящему дать человеку второй шанс, скажите об этом сразу.

Дева

Настало время для романтики. Девам пора сделать шаг по отношению к понравившемуся человеку. Звезды предупреждают – можете упустить свою судьбу.

Весы

Весам захочется расслабиться и ничего не делать. Не поддавайтесь этому желанию, иначе можете пропустить возможность обрести счастье. Другой шанс появится еще не скоро.

Скорпион

Скорпионы окажутся в водовороте страстей – сразу несколько человек будут претендовать на ваше сердце. Как сделать выбор? Прислушайтесь к своей интуиции и решите, что хотите именно вы, а не что окружающие ждут от вас.

Стрелец

Воздержитесь от конфликтов . Избежать ссор можно, ограничив круг общения на неделе с 9 по 15 августа. Стрельцы сейчас очень подвержены негативным эмоциям – старайтесь отвлекать себя от плохого.

Козерог

Козероги задумали изменить свою жизнь осенью. Однако вашим родным это может не понравиться. Поговорите по душам с близкими и объясните, насколько это для вас важно. Недопонимание вначале вскоре сменится на поддержку.

Водолей

Жизнь преподнесет Водолеям в эти семь дней сюрприз в самый неожиданный момент. Вашим переживаниям насчет личной жизни придет конец – итог нервных последних недель вас обрадует.

Рыбы

Вам придется импровизировать на этой неделе. Рыбы окажутся в непривычной для себя обстановке. Не нужно паниковать. Если будете действовать по-новому, сможете решить все проблемы.

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