Звезды сулят множество проблем

День будет сложным для большинства знаков зодиака. Довести задуманное до конца будет сложней, чем обычно. Отношения между людьми могут быть натянуты, решение совместных проблем нередко будет приводить к спорам и ссорам.

Овен

День будет благоприятным для деловых поездок. Вы сможете завершить важное дело, которое в последнее время отнимало у вас много эмоциональных и физических ресурсов. В романтических делах звезды сулят перемены в лучшую сторону.

Телец

Постарайтесь не браться за новые дела – день и без того будет сложным. Расходуйте силы рационально, постараясь завершить все, что не получилось ранее. Тут понадобится приложить все старания, чтобы не допустить серьезных ошибок.

Близнецы

Не говорите о своих планах на будущее, и вообще лучше контролировать свои высказывания в этот день – иначе рискуете выставить себя в дурном свете. В общении с людьми лучше придерживаться деликатного подхода. Вторая часть дня будет удачной для того, чтобы провести ее со своей второй половинкой.

Рак

Откладывать важные дела на второй план не следует – постарайтесь сделать все самое важное в начале. К середине день может стать сложней и напряженней, сохранить спокойствие будет сложно. Вас могут сильно критиковать окружающие, прстарайтесь извлечь из этого пользу.

Лев

День обещает быть благоприятным. Однако могут возникнуть трудности при решении важных проблем. Не стесняйтесь просить помощи у друзей – они с радостью придут на выручку. Вечером вас ждут приятные подарки, не исключено новое романтическое увлечение.

Дева

Утром может показаться, что окружающие намеренно пытаются вывести вас из колеи. Вам придется взять всю волю в кулак, чтобы поддаться на конфликт или провокацию. К вечеру все наладится, вы сможете уделить время важным делам, а вечер сулит приятные новости.

Весы

Сегодняшний день может оказаться сложным. Для решения даже рядовых вопросов потребуется много сил. Поладить с окружающими будет нелегко, они будут требовать от вас многого, но идти навстречу не захотят. Есть риск лишится небольшой суммы денег.

Скорпион

День обещает множество сюрпризов – и не всегда приятных. Есть вероятность, что предстоит много разбираться со сложными ситуациями, однако происходящее будет для вас интересным. У вас появится возможность наглядно продемонстрировать свои возможности перед окружающими.

Стрелец

Астрологи заявляют, что 10 августа можно смело попросить надбавки у начальства. Проблемы дома и на работе будут решаться легко, но будьте настороже с новыми людьми. Постарайтесь сохранять спокойствие, чтобы справиться с провокациями, которые могут быть направлены в вашу сторону.

Козерог

Задуманные дела будут воплощаться в жизнь с трудом – обстоятельства будут складываться так, что выполнение необходимых задач затянется. Многое довести до конца так и не выйдет. Есть вероятность, что о себе напомнят старые проблемы, которые давно казались завершенными.

Рыбы

День обещает быть напряженным. Окружающие будут требовать от вас как можно скорее принимать важные решения, при том, что полной информации для понимания происходящего у вас не будет. Положитесь на интуицию – она станет прекрасным помощником. Постарайтесь не делиться с людьми своими переживаниями, поскольку их могут неправильно истолковать.

Водолей

Иногда придется идти на риск, поскольку проверенные методы в некоторых вопросах не дадут положительного эффекта. Успех придет к вам оттуда, откуда не ждали, но вот с простыми задачами также легко справиться не выйдет. В этот день, если приложить немного усилий, вы сможете изменить отношения с важным для вас человеком в лучшую сторону.