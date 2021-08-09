Приметы на 10 августа: что нельзя делать на Прохоры-Пармены

Приметы на 10 августа: что нельзя делать на Прохоры-Пармены
Фото: Arno Burgi/dpa/www.globallookpress.com
Крестьяне считали этот день удачным для сельского хозяйства

10 августа православные крестьяне чтят память святых Прохора и Пармена. Традиционно эту пору считали лучшим временем для того, чтобы привести в порядок сельское хозяйство.

По преданию, двенадцать апостолов созвали своих последователей для избрания тех, кто был готов взять на себе бытовые проблемы. В числе последних оказались Прохор с Парменом – первый был спутником Петра, пострадавшим впоследствии за веру во Христа в Антиохии, второй тоже был подвергнут мукам за веру, а при жизни был проповедником в Македонии.

Традиции и обычаи в день Прохора и Пармена

10 августа крестьяне отправляли в лес стариков с детьми на сбор ягод в лес – первые взятые плоды отдавали по устоявшейся традиции первому встречному. Так в селах и деревнях старались совершить доброе дело для того, чтобы земля дала на сбор урожая хороший всход.

Еще в этот день старались славить кузнецов – именно их трудами крестьяне справлялись с тяжелыми работами на полях. По ходившему в старину поверью кузнецы считались людьми, обладавшими несвойственными человеку способностями – им были подвластны огненная стихия, вода и железо. К кузнецам отправлялись домой с подарками и благодарили за тяжелый труд

10 августа старались также заниматься сельским хозяйством, собирая урожай – картофель и зерно.

Что нельзя делать в день Прохора и Пармена

Главное правило на 10 августа в православном календаре – не затевать торговли и всего, что с ней связано. По ходившему тогда в народе правилу считалось, что любые дела, связанные с купле-продажей, обернутся бедой: то, что затеешь, не заладится, а приобретенное не окупится и непременно пропадет.

Приметы на 10 августа

  • Утренний туман – быть хорошей погоде;
  • Безветренный дождь – долгое ненастье;
  • Высокие облака – к сухости и ясности.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем церковных праздников на август 2021 года. 

Егор МАЛКОВ

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