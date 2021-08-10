Считалось, что с этого дня уже приходили заморозки

11 августа православные чтят память преподобного Калинника Киликийского. По поверью, заморозки начинались уже в тот день. Низкая температура мешала хорошему сбору урожая, и крестьяне молили святого о солнце и тепле. В народе также ходила примета, что тот, кто отыщет куст малины, может попросить у самого растения для себя хорошей жизни.

Преподобный жил в ранние века, проповедуя христианство – из-за этого угодил в немилость к язычникам. Последние схватили Киликийского, приговорили к смерти и сожгли заживо. Однако тот оказался после огня целым и невредимым.

Праздник назвали Каллинником еще и по той причине, что в эту пору поспевала калина.

Традиции и обычаи на Калинник

На Калинин день православные ходили в церковь с раннего утра на богослужение. Молились святым перед образами Николая Преподобного. Многие помогали малоимущим и нуждающимся.

Бедняков угощали или старались приютить. День в целом старались проводить в семейном кругу. Дома запекали пироги с калиной, которая к этому дню созревала. Ягода считалась символом целомудрия и красоты.

Что нельзя делать в Калинов день

Запрещены ссоры, ругань и растрата – не только денег, но и всего того, от чего зависит материальное благополучие. В этот день не работали в поле, саду и огородах, если только дело не касалось поспевшего урожая.

Приметы на 11 августа:

Теплый день – уродиться ячменю с овсом;

Туман на улице – меда будет мало;

Снова зацвел овес – к сырой осени.

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