Гороскоп на 11 августа 2021 года

Гороскоп на 11 августа 2021 года
Фото: pixabay.com
Звезды подскажут, как лучше распланировать свой день

День обещает быть благоприятным для многих представителей зодиакального круга. Но чтобы добиться больших успехов, важно проявить настойчивость. Сегодня будет просто найти общий язык с окружающими и заручиться поддержкой коллег.

Овен

11 августа Овнам можно смело браться за разнообразные дела. Вы реализуете задуманное и сможете наладить отношения с окружающими. Не исключены встречи со старыми друзьями или начало красивой романтической истории.

Телец

День обещает быть достаточно напряженным. Тельцам скорее всего предстоит браться за несколько дел одновременно. Вам нужно будет менять планы и на ходу подстраиваться под новые обстоятельства.

Близнецы

Первая половина дня будет не слишком удачной для Близнецов. Вы столкнетесь с суетой, из-за которой крайне сложно понять – как правильно расставить приоритеты в делах. Ближе к вечеру влияние позитивных тенденций усилится. Вы получите шанс взяться за что-то новое.

Рак

Среда – довольно утомительный день для Раков. Придется много работать, а также решать свои и чужие проблемы. К счастью, благодаря вашей сосредоточенности ошибок удастся избежать. Возможны интересные предложения, касающиеся карьеры.

Лев

Сегодня Львам лучше отказаться от спешки. Необдуманные действия могут привести к большим неприятностям. Лучше надейтесь на собственные силы – так вы быстрее добьетесь успеха. Вторая половина дня отлично подходит для решения финансовых вопросов.

Дева

Дев ждет крайне удачный день. Прислушавшись к собственной интуиции, вы добьетесь больших успехов. Сегодня вам будет просто освоить полезную информацию и применить ее на практике. Вечер – подходящее время для встреч и общения с близкими. 

Весы

В первой половине дня Весов поджидают некоторые неприятности. Однако не стоит сразу же опускать руки – в скором времени вы найдете выход из сложной ситуации. Звезды обещают вам какие-то заманчивые предложения и интересные встречи.

Скорпион

11 августа – благоприятный день для Скорпионов. Вы воплотите в жизнь все задуманное и поймете, как реализовать самые смелые идеи. Уделите время старым знакомым – общение с ними зарядит вас позитивом.

Стрелец

Стрельцов ждет удачный день. Вы добьетесь успехов в делах, используя при этом ранее полученный опыт. Астрологи предупреждают – смена обстановки пойдет вам на пользу. Поэтому смело соглашайтесь отправиться в любую поездку.

Козерог

До обеда у Козерогов появится шанс проявить себя. Все новые дела вы будете воспринимать с энтузиазмом. В среду стоит прислушиваться к интуиции – она точно не подведет. Если вам понадобятся союзники, то вы легко найдете их благодаря своей харизме.

Водолей

В этот день Водолеи смогут найти выход из запутанной ситуации. Вы поймете, какие ошибки допускали ранее, и сделайте правильные выводы. Возможны приятные новости, а также встречи с приятными людьми.

Рыбы

Рыбам необходимо сегодня отказаться от спешки. Есть риск попасть в неоднозначную ситуацию. Не стоит полностью доверяться окружающим – иногда их советы абсолютно бесполезны. Не обращайте внимания на критику и идите своим путем. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на неделю с 9 по 15 августа. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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