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В четверг православные вспоминают святого мученика Иоанна Воина. Он жил в четвертом веке и служил римскому императору Юлиану Отступнику.
Когда началась охота за христианами, Иоанн втайне помогал им. Благодаря ему некоторые смогли сбежать из темницы. Также Воин сообщал православным, когда начнется очередная облава.
Узнав о действиях подданного, император пришел в ярость. Он приказал арестовать святого и впоследствии убить его. Однако спустя некоторое время Юлиан Отступник погиб. В конечном итоге мученик освободился из-под стражи и продолжил совершать добрые дела.
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