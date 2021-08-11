Приметы на 12 августа: что нельзя делать в день Ивана Воина

Приметы на 12 августа: что нельзя делать в день Ивана Воина
Фото: Konstantin Kokoshkin /Global Look Press/ www.globallookpress.com
В четверг нежелательно переедать

В четверг православные вспоминают святого мученика Иоанна Воина. Он жил в четвертом веке и служил римскому императору Юлиану Отступнику.

Когда началась охота за христианами, Иоанн втайне помогал им. Благодаря ему некоторые смогли сбежать из темницы. Также Воин сообщал православным, когда начнется очередная облава.

Узнав о действиях подданного, император пришел в ярость. Он приказал арестовать святого и впоследствии убить его. Однако спустя некоторое время Юлиан Отступник погиб. В конечном итоге мученик освободился из-под стражи и продолжил совершать добрые дела.

Традиции и обычаи в день Иоанна Воина

12 августа крестьяне старались посеять озимые культуры. Они верили, что подобные работы, проведенные на Иоанна Воина, принесут богатый урожай в будущем.

Первым за работу принимался самый старший член семьи. Считалось, что благодаря этому старость выдастся благополучной.

Пчеловоды молились святым апостолам от семидесяти, Силе и Силуану, прося у них много меда.

Что нельзя делать 12 августа

  • В четверг нежелательно рассказывать кому-либо плохие сны. В народе верили, что все самое страшное может сбыться.
  • 12 августа нельзя переедать. В противном случае есть риск привлечь к себе серьезные финансовые проблемы.
  • В день Иоанна Воина нельзя отказывать в помощи, иначе не миновать различных трудностей.

Приметы на 12 августа

  • 12 августа стоит прохладная погода – в ближайшее время не будет дождей.
  • На ветках много рябины – осень выдастся дождливой, а зима – морозной.
  • За окном сухая и теплая погода – грибной сезон будет удачным.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что можно и что нельзя делать на кухне. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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