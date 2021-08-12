Помните о нескольких критериях, и звезды вас услышат

Загадывать сокровенные желания на звездопад – традиция, которая существует в мире еще с незапамятных времен. В предстоящую ночь этим шансом вновь можно будет воспользоваться – 13 августа ожидается звездный поток Персеиды. По словам астрологов, Вселенная непременно услышит все желания обратившегося, которые были загаданы в ночь на 13 августа.

Пика звездный поток достигнет примерно за пару часов после наступления полуночи. Если же ночное время суток будет сопровождаться облачностью и звезд не получится разглядеть, не стоит расстраиваться – Вселенная дает возможность загадать желание и через плотный облачный слой. Главное, что от вас требуется, говорят астрологи, соблюдать ряд важных правил.

Чтобы звезды услышали, необходимо заранее определиться с желанием. Некоторые даже советуют записать его вручную на бумаге. Однако ни в коем случае не стоит использовать в предложениях частицу "не" – по словам астрологов, такие изречения Вселенная игнорирует и обходит стороной.

Стоит обращаться к звездам так, словно желаемое уже стало достигнутым и сбывшимся – так вы приблизите себя к заветной мечте. К примеру: "У меня есть большой дом и высокая зарплата".

Астрологи также утверждают, что просьбы воспринимаются буквально – по этой причине формулировка крайне важна. Не достаточно написать "Хочу весить 55 килограммов" – не исключено стремительное и болезненное похудение с букетом неприятных болячек и подорванным состоянием. Лучше написать: "Желаю здоровья, подтянутости и прекрасной внешности".

По словам астрологов, лучше загадывать что-то для себя, обходясь без просьб для третьих лиц.

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