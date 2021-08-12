Звездопад Персеиды 13 августа: как правильно загадать желание

Звездопад Персеиды 13 августа: как правильно загадать желание
Фото: pixabay.com
Помните о нескольких критериях, и звезды вас услышат

Загадывать сокровенные желания на звездопад – традиция, которая существует в мире еще с незапамятных времен. В предстоящую ночь этим шансом вновь можно будет воспользоваться – 13 августа ожидается звездный поток Персеиды. По словам астрологов, Вселенная непременно услышит все желания обратившегося, которые были загаданы в ночь на 13 августа.

Пика звездный поток достигнет примерно за пару часов после наступления полуночи. Если же ночное время суток будет сопровождаться облачностью и звезд не получится разглядеть, не стоит расстраиваться – Вселенная дает возможность загадать желание и через плотный облачный слой. Главное, что от вас требуется, говорят астрологи, соблюдать ряд важных правил.

Чтобы звезды услышали, необходимо заранее определиться с желанием. Некоторые даже советуют записать его вручную на бумаге. Однако ни в коем случае не стоит использовать в предложениях частицу "не" – по словам астрологов, такие изречения Вселенная игнорирует и обходит стороной.

Стоит обращаться к звездам так, словно желаемое уже стало достигнутым и сбывшимся – так вы приблизите себя к заветной мечте. К примеру: "У меня есть большой дом и высокая зарплата".

Астрологи также утверждают, что просьбы воспринимаются буквально – по этой причине формулировка крайне важна. Не достаточно написать "Хочу весить 55 килограммов" – не исключено стремительное и болезненное похудение с букетом неприятных болячек и подорванным состоянием. Лучше написать: "Желаю здоровья, подтянутости и прекрасной внешности".

По словам астрологов, лучше загадывать что-то для себя, обходясь без просьб для третьих лиц.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на неделю с 9 по 15 августа.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

олег
Пожаловаться Ответить
так вот из-за чего сегодня тучи и дождь!
1
новости партнеров

Американский сенатор пытается помешать запуску "Северного потока-2"

Вопрос с новыми санкциями остается открытым до возвращения с каникул законодателей

Будет больно: в России предостерегли Запад от участия в "Крымской платформе"

Эти государства рискуют попасть в список недружественных РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей