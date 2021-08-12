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13 августа православные чтят память Евдокима Каппадокиянина, жившего в девятом веке. Святой вел праведный образ жизни, за что был удостоен поста главы Харсианской области.
Евдоким помогал людям, оказавшимся в беде, а также заботился о бездомных. После смерти Каппадокиянина у его гроба начали свершаться чудеса.
13 августа – крайний день перед началом Успенского поста. На Евдокима было разрешено есть мясные и молочные продукты.
В этот день молодые люди старались вдоволь нагуляться. Они пели песни, танцевали и знакомились друг с другом. Одинокие парни и девушки искали себе вторую половинку.
Наши предки считали, что в Евдокимов день нужно обязательно потрудиться в поле. Это притягивало к работникам удачу.
В пятницу нежелательно употреблять в пищу жирные продукты. В противном случае можно навлечь на себя проблемы с деньгами, а также недопонимание с близкими.
Лучше в этот день не отправляться в поездку, иначе есть риск попасть в беду.
Стоит отказаться от крупных покупок и важных сделок. В соответствии с суевериями, можно лишиться большого количества денег.
Нельзя на Евдокима ссориться с близкими или друзьями. Велика вероятность навсегда разорвать связь с этим человеком.
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