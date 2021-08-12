Приметы на 13 августа: что нельзя делать в Евдокимов день

Приметы на 13 августа: что нельзя делать в Евдокимов день
Фото: Patrick Pleul/ZB/www.globallookpress.com
В пятницу нежелательно ссориться с родными и друзьями

13 августа православные чтят память Евдокима Каппадокиянина, жившего в девятом веке. Святой вел праведный образ жизни, за что был удостоен поста главы Харсианской области.

Евдоким помогал людям, оказавшимся в беде, а также заботился о бездомных. После смерти Каппадокиянина у его гроба начали свершаться чудеса.

Традиции и обычаи в Евдокимов день

13 августа – крайний день перед началом Успенского поста. На Евдокима было разрешено есть мясные и молочные продукты.

В этот день молодые люди старались вдоволь нагуляться. Они пели песни, танцевали и знакомились друг с другом. Одинокие парни и девушки искали себе вторую половинку.

Наши предки считали, что в Евдокимов день нужно обязательно потрудиться в поле. Это притягивало к работникам удачу.

Что нельзя делать 13 августа

В пятницу нежелательно употреблять в пищу жирные продукты. В противном случае можно навлечь на себя проблемы с деньгами, а также недопонимание с близкими.

Лучше в этот день не отправляться в поездку, иначе есть риск попасть в беду.

Стоит отказаться от крупных покупок и важных сделок. В соответствии с суевериями, можно лишиться большого количества денег.

Нельзя на Евдокима ссориться с близкими или друзьями. Велика вероятность навсегда разорвать связь с этим человеком.

Приметы на 13 августа

  • Муравьи поспешно закрывают вход в муравейник – будет дождь.
  • Поднялся сильный ветер – зима выдастся снежной.
  • Утренний туман быстро рассеялся – погода будет хорошей.
  • Над лесом сгущается туман – грибов в этом году будет много. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, кто из знаков зодиака в скором времени станет богатым. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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