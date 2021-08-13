Перед наступлением выходных люди теряют бдительность

Пятница, 13-е – день, который издавна настораживает народ. Особенно суеверные люди называют его "дьявольской датой" и считают, что непременно должно произойти что-то страшное. Всеобщую панику укрепляют фильмы ужасов и разнообразные легенды, связанные с этим днем. Астролог Марина Мещерская поспешила успокоить общественность.

По словам специалиста, 13 августа 2021 года не произойдет ничего трагического.

"С точки зрения космических показателей день, скорее, положителен", – отметила Мещерская.

Говоря о знаках зодиака, астролог отметила – двум представителям звездных домов стоит быть чуть более внимательными, чем всем остальным. Так, не терять бдительность важно Овнам и Ракам.

Марина объяснила, что 13.08.21 рожденные под знаком Овна могут стать жертвой мошенников. Поэтому не стоит доверять незнакомым людям, а также совершать непроверенные финансовые операции.

Что касается Раков, то им необходимо быть внимательными и аккуратными за рулем. Лучше отказаться от резких маневров, так как это может окончиться печально. Кроме того, данным представителям зодиакального круга желательно избегать экстремальных ситуаций.

Для других знаков зодиака пятница, 13-ое, станет обычным днем. Все сложится хорошо, если люди сами не будут ввязываться в конфликты и играть с огнем, передает 5-tv.ru.

Астролог посоветовала провести вечер пятницы в компании близких. Мещерская добавила – перед наступлением выходных народ теряет бдительность, из-за чего может произойти какая-то неприятная ситуация.

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