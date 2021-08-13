Гороскоп на 14 августа 2021 года

Гороскоп на 14 августа 2021 года
Фото: Утро.ру
Не всем представителям звездных домов повезет в субботу

Начало дня обещает быть напряженным. Многие представители зодиакального круга начнут переживать из-за пустяков и сомневаться в своих силах. Ближе к вечеру ситуация изменится в лучшую сторону.

Овен

Первая половина дня для Овнов будет достаточно удачной. Вы с легкостью справитесь с поставленными перед собой задачами. Добиться прогресса в делах вам помогут окружающие. Вечер придется посвятить решению бытовых вопросов. Но и здесь вы достигнете успеха.

Телец

14 августа – отличный день для Тельцов. Ваше настроение ничего не сможет омрачить. Возможны приятные новости от старых знакомых, а также неожиданные стечения обстоятельств. После обеда скорее всего придется отложить дела, так как появятся какие-то важные обстоятельства.

Близнецы

Сегодня у Близнецов появится шанс разобраться в сложной ситуации и понять, как действовать дальше. Не исключены заманчивые предложения. Однако не стоит спешить с ответом – сначала взвесьте все "за" и "против".

Рак

День обещает быть спокойным и размеренным. В субботу от Раков никто не будет требовать быстрой реакции. Поэтому смело беритесь за сложные дела и бытовые задачи. Звезды обещают вам приятный вечер. Вполне возможно, что вы сможете провести время с близкими или друзьями.

Лев

В этот день Львам придется понервничать. Вам придется на ходу менять планы и подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. К счастью, после встречи с близкими ваше настроение поднимется.

Дева

Сегодня Девам особенно важно контролировать свои эмоции. Только в таком случае вы не влезете в конфликт и успешно справитесь с поставленными задачами. Многие представители этого знака зодиака поймут, как поправить свое финансовое положение.

Весы

Несмотря на сильное желание отложить дела на потом, Весам все-таки придется поработать в субботу. Астрологи советуют вам не делать крупные покупки – вполне возможно, что выбор окажется неудачным.

Скорпион

В этот день Скорпионам следует избегать конфликтных ситуаций. Велик риск сильно рассориться с близкими или коллегами. Сегодня у вас появится шанс завершить старые дела, а также взяться за что-то новое.

Стрелец

Стрельцов ждет напряженный день. В субботу вы будете достаточно остро реагировать на критику и расстраиваться из-за мелочей. Вечер – подходящее время для интересных занятий и отдыха. Позвольте себе как следует расслабиться.

Козерог

Козерогам важно не идти на поводу у эмоций. Подходя к ситуации разумно, вы сможете достичь больших успехов. Во второй половине дня у вас появится возможность обсудить планы с близкими и понять, в каком направлении двигаться.

Водолей

День отлично подходит для общения. Водолеи будут легко находить общий язык с самыми разными людьми. Возможно, именно сегодня одинокие представители этого знака зодиака найдут свою вторую половинку.

Рыбы

В субботу звезды обещают Рыбам приятные встречи и новые знакомства. Сегодня лучше не браться за какие-то сложные дела. Лучше займитесь рутинной работой – удача будет на вашей стороне. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на неделю с 9 по 15 августа. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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