В субботу нежелательно шуметь

14 августа в народе отмечают Медовый спас. Он ознаменовывает первый день Успенского поста.

Пост продлится до 28 августа. Все две недели православные готовятся к Успению Пресвятой Богородицы. В этот период они отказываются от скоромной пищи и шумных гуляний.

14 августа принято чтить память семи ветхозаветных мучеников Маккавеев, которые скончались в 166 году до нашей эры. Именно в честь них праздник иногда называют Маковеем.

Традиции и обычаи на Медовый спас

В этот день пасечники собирали мед и относили его в церковь на освящение. Проводить процедуру нужно было с использованием новой посуды.

Освященным лакомством было принято поминать покойных близких. Часть продукта оставляли в храме – для служителей, детей и нищих.

На Маковей хозяйки собирали букет, состоящий из разных цветов, а также головок мака. Растения освящали в церкви. Головки мака нужно было хранить в доме. Наши предки верили, что они притягивают удачу и благополучие.

Что нельзя делать 14 августа

Крестьяне считали, что 14 августа ни в коем случае нельзя шуметь. Громкий звук мог отвлечь пчел от работы, что являлось плохим знаком.

На Медовый спас нежелательно браться за тяжелую работу. В противном случае можно навлечь на себя неприятности.

В субботу стоит отказаться от купания в открытых водоемах, иначе есть риск притянуть к себе недуг.

Приметы на 14 августа

Розы отцвели – в скором времени похолодает.

За окном поднялся сильный ветер – зима выдастся морозной.

Какая погода установится 14 августа, такая же будет и на Успение Пресвятой Богородицы.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь церковных праздников на август.