Удача должна выпасть на первые шесть месяцев, уверяют эксперты

Предстоящий 2022-й обещает быть весьма динамичным, положительным (особенно на фоне предыдущего двухлетия) и ярким. Наступает эра знака Водолея. Пандемия изменила не только торговые, но и межличностные отношения. Многие сильнее беспокоятся за свои финансы. Однако некоторым, утверждают китайские астрологи, нет нужды переживать за деньги.

Как уверяют эксперты, самое плохое осталось позади. Все по-прежнему строят планы на будущее, несмотря на возникшие финансовые трудности. Главное, о чем советуют не забывать звезды – стоит всегда грамотно подходить к вопросам финансов и быть готовыми к усердной работе для того, чтобы достичь необходимого результата. Именно таких людей и ведет судьба.

Кролик

Для родившихся под этим знаком людей характерна амбициозность, упорство в своей деятельности и четко намеченный план. Их ждет в новом году богатство, успешный бизнес и рост в карьерной лестнице.

Свинья

Появившиеся на свет под знаком Свиньи, как правило, жизнелюбивы и преисполнены природного оптимизма. В 2022-м, заявляют китайские астрологи, им сильно повезет – кто-то сойдется с нужными людьми, которые помогут увеличить доход.

Бык

Одни из основных счастливчиков года. Накопленные проблемы можно будет решить деньгами – прочное финансовое положение дает много возможностей и определенную свободу.

Лошадь

Пока эти представители зодиакального круга трудятся в поте лица, будущее для них остается прозрачным и светлым. Лишь работа позволит избавиться от накопленного негатива и настроиться на активность – эти усилия и станут причиной довольно приятного сюрприза в следующем году.

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