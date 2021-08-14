Ясновидящая рассказала, что ждет планету в ближайшем будущем

Ванги не стало еще 25 лет назад, однако прорицательница оставила довольного много предсказаний. Многие и поныне считают, что ясновидящая знала, кто станет президентом после Ельцина, а также была в курсе пандемии, которая обрушилась на мир в 2020-м. СМИ рассказали о видениях предсказательницы на текущий год.

Вакцина от рака

Одно из самых позитивных предсказаний Ванги – изобретение препарата, который позволит остановить развитие онкологического заболевания. Однако экстрасенсы советуют не ликовать раньше времени, так как Ванга редко называла конкретную дату. Те же, кто верят в ее дар, считают, что в ближайшие годы лекарство появится.

Демографический кризис

Одну из главных проблем России Ванга предсказала уже давно – демографическая яма. По словам прорицательницы, за первые шесть месяцев 2021-го число жителей сильно сократится. Однако после этого страна должна уже выйти на плато.

Конфликт населения

Предсказательница говорила, что Старый Свет столкнется с конфликтом из-за прироста мигрантов – Восток, по ее словам, будет готовиться к военному вторжению. В европейских странах царит достаточно неспокойная обстановка из-за противоречий между коренным и приезжим населением – во многом они носят культурный и религиозный характер.

Конец американской гегемонии

Текущий год станет весьма непростым для Соединенных Штатов, если верить словам Ванги. Вместо США мир поведет "красный дракон", который, кстати говоря, успел первым выйти из пандемии и переболеть коронавирусом, пишет 5-tv.ru.

Природные катаклизмы

Одно из наиболее неутешительных предсказаний – именно в этот год, согласно предвидению, произойдет масса стихийных бедствий, землетрясений и потопов.

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