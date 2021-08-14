Звезды подскажут, какой будет предстоящая неделя

Предстоящие рабочие будни снова будут растягиваться до бесконечности – кажется, что до следующих выходных впереди остается целая вечность. Но не стоит отчаиваться. Извлеките максимум – постарайтесь плодотворно поработать и проявить себя с лучшей стороны.

Овен

Нет нужды в том, чтобы объясняться и пускаться в оправдания. Такая тактика вас явно не красит – держитесь с достоинством, показывайте свою непринужденность. Вы даете разъяснения, но не объясняетесь.

Телец

Не исключено, что вы споткнетесь на ровном месте. Будьте аккуратны – падение будет неприятным и, как утверждают звезды, весьма болезненным.

Близнецы

Впереди хорошие новости. Не отказывайтесь от встреч с давними друзьями, не бросайте трубки и не кидайте обидчиков сразу же в черный список – будьте выше этого.

Рак

Стоит подумать о проведении генеральной уборки – не не дома, а у себя в голове. Избавьтесь от лишних мыслей, гнетущие и важные домысли же можно выразить как минимум на бумаге. Не стоит все хранить в себе.

Лев

Этот день лучшей всего отдать себе. Займитесь здоровьем. Организм давно сигнализирует о том, что нужно подумать о состоянии. Стоит сделать это на выходных, так как следующая неделя обещает быть весьма плотной.

ДЕВа

Сделайте все, чтобы окружить себя надежными людьми. Только так вы можете осуществить задуманное. Атака в одиночку – явно не про вас.

ВЕСЫ

Старайтесь не сдерживать сильно свои эмоции – можно даже для порядка кого-нибудь отругать. В такой цепной реакции, правда, головным звеном в конфликтах с людьми лучше не становиться.

СКОРПИОН

Не исключено, что недоброжелатель готовит против вас несправедливые и необоснованные обвинения. Предоставьте достойные контраргументы, сохраняйте спокойствие.

СТРЕЛЕЦ

Словом можно не только ранить, но и убить. Старайтесь не говорить лишнего и обидного: немногие любят полушутливый тон, воспринимая его язвительным. Некоторым ссоры точно не нужны.

КОЗЕРОГ

Если вы решились на подвиг, то здесь вам нужна дерзость и решительность. В случае гарантированного успеха перепрыгните достигнутую планку и беритесь за еще более смелые цели.

ВОДОЛЕй

День откровений и длительных монологов. Слушайте то, что вам говорят. Ключ к людям – вежливость и сдержанность.

РЫБЫ

Не стоит принимать близко к сердцу заявления обидчиков. Сплетников довольно много. Если прислушиваться к каждому и заливаться слезами, жизнь пройдет мимо.

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