Святой считался покровителем лошадей

Православные в этот день чтут память Стефана Первомученика – в народе 15 августа считалось днем Степана или Стефана.

Прозвище Первомученик Степан получил, поскольку стал первым святым мучеником в христианстве, произошедшим от еврейской диаспоры. Он был назначен диаконом, а также проповедовал в Иерусалиме, ха что и был наказан.

Считается, что люди, которые родились 15 августа, становятся благородными, щедрыми и честными.

Традиции и обычаи на 15 августа

В этот день было принято относиться с особым почтением к лошадям, поскольку Степан считался их защитником. Было принято животных поить водой из ведра, в котором лежит серебро – монета или украшение.

Лошадям не давали работать – вместо этого их кормили, мыли, украшали гриву цветами.

Также люди косили 15 августа отаву, но заниматься другими полевыми работами не разрешалось. Вместо этого нужно было всей семьей выходить на поле и плести венок из лечебных трав. Если в дом приходила болезнь – хозяйка в течение года отрывала от него немного и заваривала чай.

Приметы и суеверия на Степанов день

Если кошка чешет когти о стену – жди плохой погоды.

По этому дню судят о грядущем сентябре – какая будет погода, таким и окажется месяц.

Если скот много спит днем, причем на правой стороне – будет дождь.

Дождливая погода на Степана сулит хороший урожай картошки.

Новолуние в этот день говорит о сухой погоде, а растущая Луна – о сырой.

Что нельзя делать 15 августа