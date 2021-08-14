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Православные в этот день чтут память Стефана Первомученика – в народе 15 августа считалось днем Степана или Стефана.
Прозвище Первомученик Степан получил, поскольку стал первым святым мучеником в христианстве, произошедшим от еврейской диаспоры. Он был назначен диаконом, а также проповедовал в Иерусалиме, ха что и был наказан.
Считается, что люди, которые родились 15 августа, становятся благородными, щедрыми и честными.
В этот день было принято относиться с особым почтением к лошадям, поскольку Степан считался их защитником. Было принято животных поить водой из ведра, в котором лежит серебро – монета или украшение.
Лошадям не давали работать – вместо этого их кормили, мыли, украшали гриву цветами.
Также люди косили 15 августа отаву, но заниматься другими полевыми работами не разрешалось. Вместо этого нужно было всей семьей выходить на поле и плести венок из лечебных трав. Если в дом приходила болезнь – хозяйка в течение года отрывала от него немного и заваривала чай.
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