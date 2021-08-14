Приметы на 15 августа: что нельзя делать в Степанов день

Приметы на 15 августа: что нельзя делать в Степанов день
Фото: pixabay.com
Святой считался покровителем лошадей

Православные в этот день чтут память Стефана Первомученика – в народе 15 августа считалось днем Степана или Стефана. 

Прозвище Первомученик Степан получил, поскольку стал первым святым мучеником в христианстве, произошедшим от еврейской диаспоры. Он был назначен диаконом, а также проповедовал в Иерусалиме, ха что и был наказан. 

Считается, что люди, которые родились 15 августа, становятся благородными, щедрыми и честными. 

Традиции и обычаи на 15 августа

В этот день было принято относиться с особым почтением к лошадям, поскольку Степан считался их защитником. Было принято животных поить водой из ведра, в котором лежит серебро – монета или украшение. 

Лошадям не давали работать – вместо этого их кормили, мыли, украшали гриву цветами. 

Также люди косили 15 августа отаву, но заниматься другими полевыми работами не разрешалось. Вместо этого нужно было всей семьей выходить на поле и плести венок из лечебных трав. Если в дом приходила болезнь – хозяйка в течение года отрывала от него немного и заваривала чай. 

Приметы и суеверия на Степанов день

  • Если кошка чешет когти о стену – жди плохой погоды. 
  • По этому дню судят о грядущем сентябре – какая будет погода, таким и окажется месяц.
  • Если скот много спит днем, причем на правой стороне – будет дождь. 
  • Дождливая погода на Степана сулит хороший урожай картошки.
  • Новолуние в этот день говорит о сухой погоде, а растущая Луна – о сырой.

Что нельзя делать 15 августа

  • В этот день не разрешалось отмечать праздники – если в семье происходило какое-то важное событие, то застолье должно было проходить тихо.
  • Нельзя было переедать.
  • Запрещено было давать денег в долг. Иначе жди финансовых потерь в будущем. 
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Вашингтон обвинил Москву в изощренных попытках посеять раздор в США

Российская разведка якобы начала использовать новую тактику в предвыборном процессе в Америке

Польша и Украина испытали шок после "очереденого предательства союзников" - СМИ

Решение по "Северному потоку-2" больно ударило по обеим странам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей