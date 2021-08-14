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Иногда в быту используют фразу, говоря о несчастной любви – "Звезды не сошлись". Часто это соответствует действительности, так как между половинками установились нездоровые и довольно хрупкие отношения, которые оканчиваются слезами и горем.
Как утверждают астрологи, некоторым парам из зодиакального круга явно не стоит заводить отношения – крепкого союза все равно им не видать.
Вот уж кому явно не стоит думать об общем счастье и жизни друг для друга. Один упрям, другой проявляет природную настырность. Каждый будет горячо отстаивать свою позицию в нежелании уступить и найти компромисс. Если Овны, в основном, домоседы, то Тельцы любят внимание. Это еще одно противоречие.
Для Козерогов характерна последовательность и стабильность, чего явно не скажешь про хаотичных Близнецов – их настроение меняется стремительно. Можно убедиться в этом поминутно: изначально человек берется с энтузиазмом за дело, а затем наступает отчаяние. Такой паре не совпасть.
Конфликт интересов налицо. Первые обожают прятаться в четырех стенах от внешнего мира и всех его прикрас, вторые жить не могут без внимания и признательности. Однако Рак никогда не пойдет навстречу.
Постоянная и покладистая Дева стремится к упорядоченности – как на работе, так и на книжных полках. Однако Лев живет по своим собственным правилам и по причине самовлюбленности не позволит кому-то передать узды правления. Такие отношения долгими не будут.
Первые чрезвычайно прямолинейны и привыкли смотреть на жизнь через призму своего рационализма. Загадочных Скорпионов им понять довольно нелегко. Последние же вечно себе на уме – это противоречие довольно серьезно.
Водолей и Рыбы
Рыбы довольно чувствительны и требовательны к своей персоне. Для вторых важнее свобода – желаемую чуткость они проявить неспособны.
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