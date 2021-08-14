Не суждено: каким парам по знаку зодиака лучше не сходиться

Не суждено: каким парам по знаку зодиака лучше не сходиться
Andrey Arkusha/www.globallookpress.com
Звезды подскажут, кого лучше обходить стороной

Иногда в быту используют фразу, говоря о несчастной любви – "Звезды не сошлись". Часто это соответствует действительности, так как между половинками установились нездоровые и довольно хрупкие отношения, которые оканчиваются слезами и горем.

Как утверждают астрологи, некоторым парам из зодиакального круга явно не стоит заводить отношения – крепкого союза все равно им не видать.

Овен и Телец

Вот уж кому явно не стоит думать об общем счастье и жизни друг для друга. Один упрям, другой проявляет природную настырность. Каждый будет горячо отстаивать свою позицию в нежелании уступить и найти компромисс. Если Овны, в основном, домоседы, то Тельцы любят внимание. Это еще одно противоречие.

Близнецы и Козерог

Для Козерогов характерна последовательность и стабильность, чего явно не скажешь про хаотичных Близнецов – их настроение меняется стремительно. Можно убедиться в этом поминутно: изначально человек берется с энтузиазмом за дело, а затем наступает отчаяние. Такой паре не совпасть.

Рак и Весы

Конфликт интересов налицо. Первые обожают прятаться в четырех стенах от внешнего мира и всех его прикрас, вторые жить не могут без внимания и признательности. Однако Рак никогда не пойдет навстречу.

Дева и Лев

Постоянная и покладистая Дева стремится к упорядоченности – как на работе, так и на книжных полках. Однако Лев живет по своим собственным правилам и по причине самовлюбленности не позволит кому-то передать узды правления. Такие отношения долгими не будут.

Скорпион и Стрелец

Первые чрезвычайно прямолинейны и привыкли смотреть на жизнь через призму своего рационализма. Загадочных Скорпионов им понять довольно нелегко. Последние же вечно себе на уме – это противоречие довольно серьезно.

Водолей и Рыбы

Рыбы довольно чувствительны и требовательны к своей персоне. Для вторых важнее свобода – желаемую чуткость они проявить неспособны. 

Ранее "Утро.ру" делилось денежным гороскопом на 2022 год.

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость297044
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Научитесь хотя бы до двух считать. Написано - скорпион и стрелец ,но первый черезвычайно прямолинейный , и это стрелец , а последний себе на уме , и это скорпион. Дак кто тут первый , а кто второй? А если человек не в курсе , то вся ваша писанина просто бесполезна.
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