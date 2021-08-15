Звезды расскажут о превратностях судьбы на понедельник

Впереди новые трудовые будни, домашние хлопоты и ворох проблем, с которыми нужно было разобраться еще вчера. Храните душевное равновесие – не забывайте об отдыхе и радостях, неплохо отвлекаться на небольшие физические нагрузки, чтобы сохранять какой-то тонус.

Овен

Не обращайте 16 августа внимания на чужие разговоры и не пытайтесь спасти тех, кто уже обречен судьбой. Стоит подумать о себе – у вас остались нерешенные задачи, которые требуют приоритета.

Телец

Если окажитесь в неловком положении, постарайтесь не нервничать – только спокойствие позволит сохранить невозмутимую мину и уберечь вас от нелепых фраз. Постарайтесь, чтобы никто не стал навешивать на вас чужие ошибки и проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ

Удачный день для проведения переговоров. Только не стоит пока что принимать важных решений. Эта неделя у вас для консультаций и выводов.

РАК

Сторонитесь денег и не связывайтесь со всем, что имеет отношение к финансам. Забудьте о крупных сделках – на этот раз вы рискуете своими сбережениями.

Лев

Куча чужих дел, которые выпали на вас? Сразу отказывайтесь от разгребания чужих проблем. Потом такой возможности не представится. Действуете 16.08.2021 без промедления.

ДЕВа

Что-то явно позволит вам облегчить положение. Все в целом определяется вашим собственным взглядом на происходящее. Звезды говорят, что ситуация зависит лишь от вас.

ВЕСЫ

Лишняя подозрительность отталкивает от вас людей 16.08. Это хорошее качество, однако вы довели ее до предела. Чрезмерность отпугивает хороших и полезных знакомых.

СКОРПИОН

Не стоит выплескивать на коллег все, что вы о них думаете. Помните, что работа в спокойной атмосфере – то, чем стоит дорожить.

СТРЕЛец

Меняете отношение к людям и окружающему миру? Не стоит противиться новым ощущениям – изучите их сполна. Не исключено, что они интереснее прежних взглядов.

КОЗЕРОГ

Обопритесь на своих друзей 16 августа. Самостоятельность и упрямство ни к чему хорошему на этот раз не приведут. Примите протянутую руку помощи.

ВОДОЛЕй

Сконцентрируйтесь на своих важных задачах. Не отвлекайтесь на постороннюю суету.

РЫБЫ

Происходящие события мало зависят от вас. Пока вы грузитесь чужими проблемами, мир, в котором, кстати, есть место и вам, живет своей жизнью. Помните об этом.

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