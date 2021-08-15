Трем представителям зодиакального круга повезет

Под конец лета Вселенная приготовила приятные сюрпризы трем знакам зодиака. Их представители могут ожидать прибавку к зарплате, появление нового источника дохода или даже денежного подарка. В общем, эти счастливчики смогут изменить свое финансовое состояние в лучшую сторону.

Дева

Вам откроются новые профессиональные двери. Девам нельзя упустить шанса подзаработать – не ленитесь, проявляйте активность в делах и смело берите на себя больше обязанностей. Ваши старания оценят по достоинству.

Козерог

Вас ждет невероятная удача перед началом осени. У Козерогов были трудности с деньгами в последнее время, но теперь все изменится. Черная полоса наконец сменится белой. Правда, акция от судьбы будет единоразовой – воспользуйтесь появившимися средствами по уму и вложите их в то, что может принести вам прибыль в будущем.

ВОДОЛЕЙ

В последнее время Водолеи работали не покладая рук. Наконец звезды увидели все ваши старания и решили вас вознаградить. Представители знака заметно улучшат свое финансовое состояние в конце августа.

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