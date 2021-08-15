Православные пытались определить, какой будет предстоящая зима

Православная церковь чтит 16 августа память Антония Римлянина – чудотворца из Новгорода, который жил десять веков назад. Его воспитали в Риме родители в православной вере. Однако позднее он стал сиротой, отдав часть поступившего наследства в пользу неимущих, а другую прибрал в бочку, которую выкинул в морские воды. После этого принял монашество.

Антоний покинул Рим после начала гонений на православных христиан. Монах прожил год на приморской скале. По преданию, трое суток он плыл на отломившемся от скалы камне по морям, чтобы в итоге оказаться в Новгороде. Тут он основал монастырь Рождества Пресвятой Богородицы.

Традиции и обычаи

По погоде, которая стояла 16 августа, христиане старались определить, какой окажется предстоящая зима. Если по полю гулял холодный ветер, то и зима должна быть холодной, и наоборот.

Пытались предугадать характер родившихся детей: на Руси верили, что рожденный 16 августа мальчик станет непоседливым и отчаянным, а девочка будет обладать задиристым характером и весьма крутым нравом.

Что нельзя делать 16 августа

Под строгим запретом домашние хлопоты, связанные с бытовой уборкой: обходились без вытирания пыли и подметаний, старались не выносить много мусора из избы. Верили в ходившее в старину поверье, что при очистке дома можно опустошить ненароком свой кошелек, тем самым отогнав гарантированное счастье.

Приметы на Антония Римлянина

Поднялся ветер – жди лютой зимы;

Каков день на Антона – таков и октябрь;

Прибраться в доме – кошель будет пуст.

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