Астрологический прогноз для всех знаков зодиака подскажет, как удачно провести эти семь дней

Астрологи рекомендуют начинать готовиться к осени. Сейчас самое время завершить старые проекты, изжившие себя отношения, а также раздать все долги и выбросить старые вещи.

Овен

Отправляйтесь в отпуск, если есть возможность. Сейчас Овнам важно набраться сил перед загруженным сентябрем. Пополните свой запас энергии любимым способом.

Телец

На неделе Тельцам предстоит учиться отстаивать свои границы, говорить нет, а также совершать поступки ради своего блага, а не окружающих. Будет сложно, и справятся с этими испытаниями далеко не все. Самых стойких ждет вознаграждение.

Близнецы

Вам астрологи рекомендуют поставить точку в болезненных отношениях с любимым человеком, с другом или коллегой. Наберитесь смелости и выскажитесь о наболевшем. Только так Близнецы смогут что-то изменить.

Рак

Поговорите с родными, которых в последнее время избегали. Ракам пора уладить старые конфликты и перевернуть страницу, чтобы на чистом листе писать следующую главу своей жизни. Какой она будет, решать только вам.

Лев

Львам придется узнать, что не все в этом мире вам подвластно. Звезды уготовили вам сложный, но ценный урок. Во второй половине недели езжайте на природу, чтобы успокоить мысли и чувства.

Дева

С 16 по 22 августа Девы будут бороться с собственной совестью. Вы будете сомневаться в том, правильно ли поступили. Если есть возможность исправить ситуацию, не упускайте шанс.

Весы

Откажитесь от смелых шагов. Весам на неделе лучше заняться привычными делами, не берите на себя больше ваших возможностей и избегайте разного рода авантюр.

Скорпион

У Скорпионов будет шанс встретить новых необычных людей. Неожиданные знакомства заставят вас взглянуть на мир по-новому и решить многие проблемы.

Стрелец

В начале недели Стрельцам стоит быть осторожнее и не переохлаждаться. Есть риск простудиться. Поэтому постарайтесь больше времени проводить в тепле.

Козерог

Вам астрологи советуют заняться самообразованием. Сейчас вы как губка впитываете все новые знания, что несомненно сыграет на руку Козерогам в будущем.

Водолей

Водолеи в последнее время терпели неудачи в личной жизни. На неделе с 16 по 22 августа ситуация в корне изменится, и вы наконец почувствуете себя счастливым человеком.

Рыбы

Рыбы будут переполнены энергией в эти семь дней. Постарайтесь дать ей выход – занимайтесь спортом, ходите гулять, встречайтесь с друзьями, но не сидите дома.

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