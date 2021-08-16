Гороскоп на 17 августа 2021 года

Гороскоп на 17 августа 2021 года
Фото: Утро.ру
Звезды подскажут, как лучше распланировать свой день

Первая половина дня обещает быть сложной для многих представителей звездных домов. Особенно непросто придется тем, кто привык постоянно рассчитывать на помощь окружающих. Ближе к вечеру напряжение спадет, и можно будет заняться чем-то интересным.

Овен

Во вторник Овнам не стоит сидеть без дела. Проявите целеустремленность и трудолюбие, и тогда сможете добиться больших успехов. Не пренебрегайте советами родных и друзей – они придутся как никогда кстати.

Телец

Сегодня Тельцам важно правильно оценивать собственные силы, а также не идеализировать ситуацию. Смотря на вещи объективно, вы поймете, в каком направлении двигаться и каких ошибок нужно избегать.

Близнецы

Звезды обещают Близнецам улучшение финансового состояния. Это может быть как единовременная прибавка к зарплате, так и постоянный источник дохода. 17 августа вам не стоит браться за новое дело – добиться успеха вряд ли получится.

Рак

Ракам важно заняться своим здоровьем. Старые болезни могут дать о себе знать, и тогда придется отложить все важные планы на неопределенное время. Не исключены незапланированные траты денег.

Лев

В этот день удача окажется на стороне Львов. В вас проснется желание изменить свою жизнь в лучшую сторону. И вы начнете действовать, не обращая внимания на обстоятельства. Во вторник хорошо сложатся дела, связанные с обустройством жилища.

Дева

Девам нужно быть особенно аккуратными при решении финансовых проблем. Есть риск лишиться большой суммы денег. Астрологи предупреждают – мошенники сегодня будут особенно активными. 

Весы

Весов ждет достаточно напряженный день. Придется на ходу менять планы и подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. Вам будет сложно сконцентрироваться на важных деталях, поэтому не исключены ошибки в делах.

Скорпион

Скорпионам не стоит доверять малознакомым людям. Вполне возможно, что они захотят ввести вас в заблуждение. Постарайтесь серьезно отнестись к поиску единомышленников. Найдя надежных людей, вы буквально сможете свернуть горы.

Стрелец

Сегодня Стрельцы столкнутся с большим количеством дел. Может казаться, что все ваши старания не приносят нужного результата. Однако не стоит опускать руки – в скором времени все встанет на свои места.

Козерог

Во вторник Козероги получат шанс проявить себя. Начальство скорее всего обратит внимание на ваши старания и по достоинству оценит вашу работу. Постарайтесь держать эмоции под контролем, иначе не избежать ссор с родными. 

Водолей

Водолеи смогут добиться успеха, если будут полагаться на собственную интуицию. Займитесь полезными делами, а также тем, что доставляет вам удовольствие. И не забывайте об отдыхе – времяпровождение на свежем воздухе пойдет вам на пользу.

Рыбы

В этот день Рыбам не стоит рассчитывать на помощь со стороны окружающих. Используйте ранее полученный опыт и прислушивайтесь к интуиции. В отношениях с важными для вас людьми лучше пойти на небольшие уступки, чтобы избежать серьезного конфликта. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на неделю с 16 по 22 августа. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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