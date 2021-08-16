Во вторник нежелательно проводить финансовые операции

17 августа у православных принято чтить память святой мученицы Евдокии. Она пострадала за свою веру в период правления персидского царя Сапора.

Святая принадлежала к знатному роду римлян. Однако в какой-то день Евдокия попала в плен к персам. Там она обратила в христианство многих женщин. Когда у мученицы потребовали отречься от веры, та ответила отказом. Начальник персидских волхвов приказал истязать пленницу. В конечном итоге ее обезглавили.

Народное название 17 августа – день Авдотьи-малиновки.

Традиции и обычаи в день авдотьи-малиновки

В этот день женщины брали с собой детей и отправлялись в лес собирать малину. Считалось, что именно на Авдотью-малиновку ягоды обладают особенными целебными свойствами.

С помощью плодов данной культуры не только лечили простудные заболевания, но и избавлялись от проблем с желудком. Также малину употребляли для укрепления иммунитета.

В первой половине дня хозяйки должны были собрать урожай огурцов. Крестьяне верили, что после 17 августа овощи теряют свои вкусовые качества.

Что нельзя делать 17 августа

Во вторник девушкам нежелательно умываться обыкновенной водой. В соответствии с суевериями, таким образом можно лишиться красоты и молодости. Было принято разводить специальный раствор на основе листьев малины.

17 августа следует отказаться от совершения любых операций с деньгами. Велик риск попасть в долговую яму.

В день Авдотьи-малиновки нельзя отдавать кому-либо комнатные растения. В противном случае можно притянуть к себе проблемы в личной жизни.

Приметы на 17 августа

За окном стоит хорошая погода – ноябрь будет таким же.

Большое количество малины обещает богатый урожай пшеницы.

Дождь льет с самого утра – осень будет ранней.

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