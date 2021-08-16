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17 августа у православных принято чтить память святой мученицы Евдокии. Она пострадала за свою веру в период правления персидского царя Сапора.
Святая принадлежала к знатному роду римлян. Однако в какой-то день Евдокия попала в плен к персам. Там она обратила в христианство многих женщин. Когда у мученицы потребовали отречься от веры, та ответила отказом. Начальник персидских волхвов приказал истязать пленницу. В конечном итоге ее обезглавили.
Народное название 17 августа – день Авдотьи-малиновки.
В этот день женщины брали с собой детей и отправлялись в лес собирать малину. Считалось, что именно на Авдотью-малиновку ягоды обладают особенными целебными свойствами.
С помощью плодов данной культуры не только лечили простудные заболевания, но и избавлялись от проблем с желудком. Также малину употребляли для укрепления иммунитета.
В первой половине дня хозяйки должны были собрать урожай огурцов. Крестьяне верили, что после 17 августа овощи теряют свои вкусовые качества.
Во вторник девушкам нежелательно умываться обыкновенной водой. В соответствии с суевериями, таким образом можно лишиться красоты и молодости. Было принято разводить специальный раствор на основе листьев малины.
17 августа следует отказаться от совершения любых операций с деньгами. Велик риск попасть в долговую яму.
В день Авдотьи-малиновки нельзя отдавать кому-либо комнатные растения. В противном случае можно притянуть к себе проблемы в личной жизни.
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