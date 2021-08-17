Среда не для всех выдастся удачной

Первая половина дня подходит для решения рабочих вопросов. Если вы давно планировали совершить серьезную покупку, то не откладывайте поход в магазин на потом. Не стоит сегодня открываться малознакомым людям – они могут обмануть.

Овен

Овнов ждет ничем не примечательный день. Не взваливайте на себя слишком много обязанностей, иначе велик риск перегореть. Важно найти время для отдыха – это вернет вас в строй.

Телец

В среду Тельцы рискуют попасть под чужое влияние. 18 августа негатив у вас будет преобладать над позитивом. Постарайтесь держать эмоции под контролем, чтобы не нарваться на неприятности. И не унывайте – скоро все изменится в лучшую сторону.

Близнецы

Близнецам будет крайне сложно сконцентрироваться на делах. Переступив через лень и апатию, вы добьетесь больших успехов. Что касается личной жизни, то вы получите шанс вывести отношения со второй половинкой на новый уровень.

Рак

Чтобы добиться поставленных перед собой целей, Ракам важно проявить настойчивость и уверенность в себе. Это касается и отношений с противоположным полом. Звезды советуют 18 августа быть внимательными за рулем.

Лев

В этот день Львам можно смело браться за совершение серьезной сделки. Все риски обойдут вас стороной. Постарайтесь не реагировать на придирки со стороны неприятных людей. Они только и ждут, чтобы вы вышли из себя.

Дева

У Дев появится шанс заняться полезными делами. Если к вам обращаются за помощью, не стоит отвечать отказом. В среду нежелательно выяснять отношения с родными – это может привести к неприятным последствиям.

Весы

18.08.2021 – напряженный день для Весов. Не исключены неожиданные стечения обстоятельств, а также какие-то неприятности. При работе с цифрами стоит быть максимально внимательными. Есть риск допустить серьезную ошибку.

Скорпион

Скорпионов ждет благоприятный день. Удача будет на вашей стороне, так что не упустите шанс завершить сложные дела. Вам захочется найти новых знакомых. Не сидите сложа руки и сделайте первый шаг – это понравится окружающим.

Стрелец

У Стрельцов появится возможность проявить себя. Коллеги и начальство наконец-то поймут, что ранее недооценивали вас. Не отказывайтесь от спонтанных или запланированных поездок – смена обстановки пойдет вам на пользу.

Козерог

Козероги смогут положить начало собственному делу 18.08. Звезды обещают, что в скором времени ваше материальное положение значительно улучшится. Вы реализуете все старые планы и возьметесь за что-то новое.

Водолей

Водолеи получат шанс добиться прогресса на работе. Ваши старания будут оценены по достоинству. Не стесняйтесь начинать разговор с начальством о продвижении по карьерной лестнице.

Рыбы

Рыбы столкнутся с огромным количеством дел 18 августа. Однако не нужно перегружать себя работой – это ни к чему хорошему не приведет. Постарайтесь найти время для отдыха. Времяпровождение в кругу близких зарядит вас позитивом на неделю вперед.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на неделю с 16 по 22 августа.