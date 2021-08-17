Приметы на 18 августа: что нельзя делать в день Евстигнея Житника

Приметы на 18 августа: что нельзя делать в день Евстигнея Житника
Фото: Siepmann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Крестьяне отправлялись на полевые работы

Православная церковь чтит 18 августа святого Евстигнея Антиохийского – христианского великомученика, жившего в III веке. Когда-то он был римским воином, а однажды, по преданию, засвидетельствовал явление Христа в небе, после чего стал проводить время в молитвах.

Обращенного в христианство Евстигнея привели к императору. Тот обвинил Антиохийского в отказе от язычества и приказал казнить.

Традиции и обычаи

На Руси крестьяне назвали 18 августа днем поминовения великомученика Евстигнея Житника  – в эту пору было принято стараться задобрить почву, чтобы она не принимала злую силу и дала хороший урожай. 

Устраивался у крестьян "сбор житной матки" – девушки проходили по полосе, выбирая стебли с самым большим числом колосьев. Кто найдет злак с 12 колосками, тот и унесет себе в дом самое большое счастье.

В день Евстигнея православные замешивали ячменный хлеб с первого намолота, употребляли в пищу сырой лук, хлеб с солью и квас. По поверьям, тело от этого становилось здоровее, для очищения воздуха в домах развешивали луковые связки.

Что нельзя делать в Евстигнеев день

На Евстигнеев день полевые и огородные работы проводились в молчании – считалось, что разговоры в такое время могут привести к несчастью и тяжелому бремени. В поле не брали еду. По суеверию, трапезничать на рабочем месте в Житников день означало обеспечить себе неурожай. В этот день также продолжался Успенский пост.

Приметы на 18 августа

  • Какая погода – таков и декабрь;
  • Далекое эху – к скорому солнцу;
  • Близкое эхо – к дождям.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем народных праздников на август 2021 года.

Игорь ЛУКЬЯНОВ

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