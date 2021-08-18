Месяц предстоит напряженный

До окончания лета осталось совсем чуть-чуть, что одних радует, а других, наоборот, удручает. И переживать есть о чем. Сентябрь выдастся непростым для четырех знаков зодиака, предупреждает астролог Павел Глоба.

Овен

Начало месяца будет испытывать вас на прочность в профессиональной сфере. Однако харизма представителей знака позволит пережить все трудности на высокой ноте.

Лев

Бытовые вопросы, в том числе ремонт, будут даваться с трудом. Впрочем, семейным Львам подобные испытания пойдут только на пользу – будет шанс укрепить близость с партнером.

Дева

Настроение у вас в сентябре будет плохим. Только работа позволит сохранить самообладание и не впасть в депрессию.

Весы

Представители знака окажутся перед непростым выбором. Вы будете разрываться между семьей и друзьями. С кем проводить время, нужно решать обдуманно.

Также Глоба предупреждает, что 1,3,4 и 6 сентября все знаки зодиака ждут опасные дни. Хорошими окажутся 8,12,13 и 16 число.

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