Астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Приближается конец рабочей недели. Для кого-то предстоящий четверг может оказаться судьбоносным. Если вы решились на что-то, смело действуйте, однако помните, что обратного пути у вас не будет. Хорошо подумайте, прежде чем браться за новые дела.

ОВен

Не исключено, что из-за одной неприятности вы можете на какой-то момент лишиться самообладания 19 августа. Это чревато для вас неприятностями на работе. Держите себя в руках, оградитесь стеной от провокаторов.

ТЕЛец

Захлестнула буря эмоций? Вне зависимости от того, позитивны они или нет, помните об одном: в этот четверг важных и судьбоносных решений принимать точно не стоит. Звезды советуют вам отложить эти моменты до следующей недели.

БЛИЗНЕЦЫ



Взгляните на происходящие события глазами ваших конкурентов, и в целом ваше представление станет яснее. Найдется и выход из непростого положения. Самое главное – будьте честны с собой, и все обойдется.

РАК

Придется признаться в своих давних чувствах 19.08.2021. Настал момент истины. Если повременить, то шанс будет упущен. Не теряйте своего счастья.

Лев

Не самые приятные новости ждут Львов, однако бывало и хуже. Со спокойствием реагируйте на все. Послушайте родных, особенно старшее поколение: их житейский опыт вам будет только на пользу.

ДЕВа

Нуждаетесь в моральной поддержке? У вас немало единомышленников, которые ценят вас за правильные идеи и мышление. Можете смело на них рассчитывать. Крепкая опора нужна всем.

ВЕСЫ

Придется утешить близких: не у всех дела столь безоблачны, как у вас. Не отказывайте людям в помощи, не забывайте о чуткости. Вам тоже придется однажды на кого-то рассчитывать.

СКОРПИОН

Отправная дата. Не допускайте серьезных промахов в профессиональной деятельности. Ошибка может оказаться непростительной, и тогда провала на работе не избежать.

СТРЕЛец

Стремление доказать свое лидерство похвально, однако не сегодня. Поменяйте планы на ходу, если увидите, что они терпят крах из-за вашей позиции.

КОЗЕРОГИ

Если вам вредят конкуренты и недоброжелатели, можете на время забыть о добродетели и действовать по принципу "око за око". Поставьте на место тех, кто того заслуживает.

ВОДОЛЕИ

Утро начинается не так радужно? Весь день 19 августа и окажется таким унылым. Гасите сразу же всякие намеки на конфликты, они к вам точно сегодня ни к чему.

РЫБЫ

Если вас расстроили близкие, не пытайтесь радикально исправить ситуацию. Вы вряд ли внесете ощутимые изменения. Займите выжидательную позицию.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на неделю с 16 по 22 августа.