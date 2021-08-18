В этот день празднуется Яблочный Спас

Православные отмечают 19 августа Преображение Господне. В этот же день пройдет и Яблочный Спас. При этом продолжается Успенский пост, а значит верующим все еще необходимо соблюдать ряд запретов.

Традиции и обычаи Преображения Господне

В этот день рано утром верующие отправляются в церковь и освящают фрукты. До этого момента есть, например, яблоки запрещено.

При этом съесть как минимум одно яблочко необходимо. Перед первым укусом нужно загадать желание. Наши предки верили, что оно сбудется.

Что нельзя делать 19 августа

1. Не стоит ругаться на Яблочный Спас, а также конфликтовать.

2. Тяжелая физическая активность в этот день под запретом. Рукоделием заниматься тоже нежелательно. Проводить уборку тоже будет лишним.

3. Нельзя убивать насекомых.

4. Сидеть целый день дома и ничего не делать – к беде.

Что можно делать на Яблочный Спас

1. Верующие обмениваются в эту дату яблоками, желают всем окружающим благополучия.

2. В этот день принято помогать нуждающимся как деньгами, так и другими способами, например, с помощью угощений.

3. В этот праздник можно немного ослабить пост – допускается рыба и красное вино. Однако выпечка должна быть постной.

Приметы на Преображение Господне

Дождик сулит хорошую погоду в начале сентября.

Если осадков нет, то осень будет сухая, а зима – холодная.

Холодный ветер – к удачному урожаю зерновых.

Видны звезды на небе – жди приятных известий.

Какой Яблочный Спас, таков и январь.

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