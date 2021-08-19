Какие пары среди знаков зодиака будут постоянно ссориться

Причина постоянных конфликтов может крыться в разных взглядах на вещи

Некоторые влюбленные ссорятся чаще остальных. Астрологи объясняют это тем, что в качестве своей второй половинки они выбрали представителя неподходящего знака зодиака. Расскажем, кому будет непросто ужиться под одной крышей.

Телец и Близнецы

Тельцы и Близнецы имеют разные представления о личной свободе. Так, первые являются своего рода собственниками, которые будут постоянно ревновать избранника/избранницу. А вторые, наоборот, ценят личное пространство и не хотят быть запертыми в клетке.

Дева и Водолей

Девы любят раскладывать все по полочкам, учитывать каждую деталь. Чаще всего они наперед планируют свою жизнь, а после следуют исключительно этому сценарию. Что касается Водолеев, то они обычно действуют по обстоятельствам. Поэтому чрезмерная правильность Дев часто выводит их из себя.

Козерог и Стрелец

Козероги отличаются повышенной ответственностью. Если представители этого звездного дома дали обещание, то они сделают все, чтобы оправдать ожидания окружающих. Им крайне важно, чтобы другие были такими же надежными. Однако Стрельцы не входят в данные рамки и часто кажутся легкомысленными.

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки зодиака ждут трудности в сентябре 2021 года. Так, по словам эксперта, несладко придется Овнам, Львам, Девам и Весам.