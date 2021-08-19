Некоторым необходимо уделить внимание своему здоровью

День обещает быть благоприятным для многих представителей зодиакального круга. Больших успехов смогут добиться те, кто отличается пробивным характером и целеустремленностью. Не исключено улучшение отношений с родными и коллегами.

Овен

В пятницу Овнам желательно избегать физических нагрузок. Дело в том, что это может привести к серьезным травмам. Астрологи советуют вам посетить больницу и разобраться со старыми проблемами со здоровьем. И откажитесь от спешки – 20 августа она ни к чему.

Телец

В том случае, если Тельцы будут "серыми мышками" на работе, это не даст шанса раскрыть свой потенциал. Проявив свои лучшие качества, вы сможете достигнуть как карьерного, так и личностного роста. В этот день у вас появится возможность поправить свое материальное положение.

Близнецы

Близнецам не следует сидеть на месте и лениться. 20.08.2021 тот день, когда начальство сможет по достоинству оценить вашу работу. Так что не исключены новая должность или повышение заработной платы. Не стоит врать окружающим – ложь обернется для вас большими неприятностями.

Рак

Не самый удачный день для Раков. Вполне возможно, что у вас обострятся какие-то проблемы со здоровьем. Обязательно уделите этому время, иначе потом ситуация может усугубиться. Вечер вам желательно провести в компании близких.

Лев

Львам необходимо распланировать свой день. В противном случае вы потратите всю пятницу на дела, и у вас попросту не останется времени на родных и друзей. Проявив себя с лучшей стороны, вы заручитесь поддержкой коллег и вызовите симпатию у начальства.

Дева

20 августа у Дев появится шанс улучшить свое материальное положение. Скорее всего вы найдете новый источник дохода. Старые знакомые охотно помогут вам добиться поставленных целей. Во второй половине дня не исключена приятная встреча.

Весы

День отлично подходит для решения деловых вопросов. Если вы давно хотели поговорить с начальством о повышении зарплаты, но все никак не решались – подходящее время наступило. Поставьте точку в старых бытовых делах, чтобы спокойно взяться за что-то новое.

Скорпион

20 августа Стрельцам придется действовать очень быстро и подстраиваться под обстоятельства. Постарайтесь быть более внимательными, чтобы не упустить из вида важные детали. Будьте аккуратны за рулем.

Стрелец

В этот день Стрельцам желательно решить старые бытовые проблемы. Будьте осторожны, ведь вокруг вас будет очень много соблазнов. Избегайте сомнительных предложений и различных интрижек.

Козерог

У Козерогов появится шанс показать себя на работе. Важно обдумывать каждое свое действие, чтобы не нарваться на неприятности. Звезды обещают вам приятные сюрпризы, а также романтический вечер.

Водолей

Водолеи 20.08. могут смело осуществить свои мечты, связанные с серьезными покупками. Все риски обойдут вас стороной. Однако следует быть внимательными при общении с незнакомцами. Не исключено, что они захотят вас обмануть.

Рыбы

Рыб ждет благоприятный день. Если вы не будете вестись на провокации, ваше настроение ничто не омрачит. Сегодня вам гарантировано большое количество сюрпризов, поэтому запаситесь терпением.

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